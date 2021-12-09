Змінено правила призначення субсидій: як не залишитись без допомоги на комуналку

Порядок призначення житлової субсидії зазнав певних змін. Наразі для отримання допомоги на оплату комунальних послуг змінився пакет обов’язкових документів. Які документи потрібні для оформлення субсидії в 2021-2022 — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Пакет документів для оформлення субсидії в 2021-2022
З 1 травня 2021 року, щоб отримати житлову субсидію, громадянин України повинен надати такі документи:
- паспорт чи інший документ, що посвідчує особу;
- заява про призначення і надання субсидії на оплату комунальних послуг;
- декларація про доходи і витрати осіб, які хочуть отримати допомогу.
В деяких випадках для призначення житлової субсидії можуть знадобитися додаткові дані і документи:
- договір про оренду (наймання) житла (якщо він наявний);
- довідка про доходи (якщо в декларації зазначені доходи, дані про які відсутні у ПФУ чи ДФС);
- документи, які підтверджують, що особа не проживає за місцем своєї реєстрації;
- довідки, які підтверджують, що особа на даний момент перебуває на території іншої адміністративно-територіальної одиниці через лікування, роботу, довготривале відрядження, навчання, тощо (в тому числі, якщо у вас є легалізовані в Україні документи про отримання страхового стажу в іншій країні);
- довідки, які підтверджують, що особа оплачує надання житлово-комунальних послуг в іншому приміщенні;
- акти обстеження матеріальних і побутових умов господарства (в селищній, сільській і міській раді);
- договір на оренду житла в іншому місці.
Субсидію назначають з того місяця, коли особа подала заяву на її оформлення і отримала згоду на отримання допомоги.
Бланки для оформлення субсидії 2021-2022: зразки заяви і декларації
Для заповнення заяви про призначення і надання житлової субсидії, можна скористатися цим зразком.
Для заповнення декларації про доходи і витрати осіб, які хочуть отримати допомогу на оплату комунальних послуг, скористайтеся цим зразком.
Можливе також оформлення субсидії онлайн на порталі “Дія”. Для цього подається заява, яка підписується електронним підписом.