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Змінено правила призначення субсидій: як не залишитись без допомоги на комуналку

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Змінено правила призначення субсидій: як не залишитись без допомоги на комуналку

Житлова субсидія: які документи потрібні для оформлення після зміни правил / pixabay.com

Порядок призначення житлової субсидії зазнав певних змін. Наразі для отримання допомоги на оплату комунальних послуг змінився пакет обов’язкових документів. Які документи потрібні для оформлення субсидії в 2021-2022 — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Пакет документів для оформлення субсидії в 2021-2022 

З 1 травня 2021 року, щоб отримати житлову субсидію, громадянин України повинен надати такі документи:

  • паспорт чи інший документ, що посвідчує особу;
  • заява про призначення і надання субсидії на оплату комунальних послуг;
  • декларація про доходи і витрати осіб, які хочуть отримати допомогу.

В деяких випадках для призначення житлової субсидії можуть знадобитися додаткові дані і документи:

  • договір про оренду (наймання) житла (якщо він наявний);
  • довідка про доходи (якщо в декларації зазначені доходи, дані про які відсутні у ПФУ чи ДФС);
  • документи, які підтверджують, що особа не проживає за місцем своєї реєстрації;
  • довідки, які підтверджують, що особа на даний момент перебуває на території іншої адміністративно-територіальної одиниці через лікування, роботу, довготривале відрядження, навчання, тощо (в тому числі, якщо у вас є легалізовані в Україні документи про отримання страхового стажу в іншій країні);
  • довідки, які підтверджують, що особа оплачує надання житлово-комунальних послуг в іншому приміщенні;
  • акти обстеження матеріальних і побутових умов господарства (в селищній, сільській і міській раді);
  • договір на оренду житла в іншому місці.

Субсидію назначають з того місяця, коли особа подала заяву на її оформлення і отримала згоду на отримання допомоги.

Бланки для оформлення субсидії 2021-2022: зразки заяви і декларації

Для заповнення заяви про призначення і надання житлової субсидії, можна скористатися цим зразком.

Для заповнення декларації про доходи і витрати осіб, які хочуть отримати допомогу на оплату комунальних послуг, скористайтеся цим зразком.

Можливе також оформлення субсидії онлайн на порталі “Дія”. Для цього подається заява, яка підписується електронним підписом.

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