Житловий район Харкова окупанти обстріляли з "Градів": снаряд застряг в асфальті

Снаряд не розірвався.

Російські окупанти обстріляли Харків з ракетної системи залпового вогню. Один зі снарядів прилетів у районі Кінного ринку.

Про це повідомляє радник МВС Антон Геращенко.

"Район Кінного ринку. Удар Ураганом чи Смерчем по житловому району. Ракета не розірвалася. Путін-Вбивця!", - написав Геращенко.

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