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"Житомир не здамо": сотні містян долучилися до навчань "Як спалити російський танк" (яскраві фото)

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Фото: facebook.com/miskaradazt / ©
Фото: facebook.com/miskaradazt / ©
Фото: facebook.com/miskaradazt / ©
Фото: facebook.com/miskaradazt / ©
Фото: facebook.com/miskaradazt / ©
Фото: facebook.com/miskaradazt / ©
Фото: facebook.com/miskaradazt / ©
Фото: facebook.com/miskaradazt / ©
Фото: facebook.com/miskaradazt / ©

Навчання напередодні анонсував міський голова Сергій Сухомлин.

У Житомирі сотні людей узяли участь у навчаннях "Як спалити російський танк".

"Житомир не здамо. Сотні житомирян і житомирянок пройшли навчання "Як спалити російський танк", - йдеться у повідомленні Житомирської міської ради.

Як повідомлялось, у вівторок, 1 березня, о 16:00 російська армія запустила ракети по селу Сінгури Житомирського району. Зазначається, що ракети впали у поле: у будинках поруч та місцевій школі повилітали шибки. Потерпілих немає. Місцеві жителі викладають відео і фото наслідків "руського міра".

Мирні мешканці по всій Україні голіруч кидаються на ворога, щоб зупинити ворожу техніку 

Мирні мешканці по всій Україні голіруч кидаються на ворога, щоб зупинити ворожу техніку 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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