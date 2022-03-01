"Житомир не здамо": сотні містян долучилися до навчань "Як спалити російський танк" (яскраві фото)

"Житомир не здамо": сотні містян долучилися до навчань "Як спалити російський танк" (яскраві фото)

Навчання напередодні анонсував міський голова Сергій Сухомлин.

У Житомирі сотні людей узяли участь у навчаннях "Як спалити російський танк".

"Житомир не здамо. Сотні житомирян і житомирянок пройшли навчання "Як спалити російський танк", - йдеться у повідомленні Житомирської міської ради.

Як повідомлялось, у вівторок, 1 березня, о 16:00 російська армія запустила ракети по селу Сінгури Житомирського району. Зазначається, що ракети впали у поле: у будинках поруч та місцевій школі повилітали шибки. Потерпілих немає. Місцеві жителі викладають відео і фото наслідків "руського міра".