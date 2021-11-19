Житомир споживатиме газу на 10% менше: у місті відкрили новітню теплоелектростанцію

Житомир споживатиме газу на 10% менше: у місті відкрили новітню теплоелектростанцію

Гроші на будівництво ТЕС виділив уряд Швейцарії.

Житомир споживатиме газу на 10% менше. Тут відкрили новітню теплоелектростанцію, яка опалюватиме цілий мікрорайон, а ще вироблятиме електроенергію.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 19 листопада.

Зазначається, що котельня працюватиме на дерев'яних трісках, а роботу обладнання контролюватимуть диспетчери аж в Італії. Чиновники кажуть - нове устаткування зменшить використання газу містом на 10%, також скоротяться шкідливі викиди.

Електроенергію, яку вироблятимуть на ТЕС, комунальники використовуватимуть для роботи сусідніх котелень. Гроші на будівництво станції виділив уряд Швейцарії. У найближчі рік-два у Житомирі планують звести ще чотири такі ТЕС і зменшити споживання газу на 70%.