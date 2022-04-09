Житомирщина звільнена від окупантів: пошкоджено понад 70 закладів освіти

Крім того, ліцей у Житомирі зруйновано вщент.
Територію Житомирської області повністю звільнили від російських окупантів, але війна принесла в регіон багато руйнувань в заклади освіти.
Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
“Повертаються у свої домівки жителі сіл та містечок. Житомирщина оговтується та навчається працювати у нових для себе умовах. На жаль, війна залишила після себе свій страшний відбиток, у кожній сфері й галузі”,- йдеться у його повідомленні.
Через обстріли окупантів Російської Федерації зазнав пошкоджень 71 заклад освіти в регіоні:
- 35 шкіл пошкоджено, повністю зруйновано Житомирський ліцей №25;
- 22 садочки;
- три заклади позашкільної освіти;
- шість закладів професійно-технічної освіти;
- два фахової передвищої та два вищої освіти.
Як повідомлялося, найбільших руйнувань від обстрілів ворога зазнали села на півночі Жиомирщини в Народицькій громаді. Тут знищено авіаударом та підірвано два мости. Крім того, у селах російська армія займалася мародерством, грабували людські помешкання.