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Житомирщина звільнена від окупантів: пошкоджено понад 70 закладів освіти

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Житомирщина звільнена від окупантів: пошкоджено понад 70 закладів освіти

Getty Images

Крім того, ліцей у Житомирі зруйновано вщент.

Територію Житомирської області повністю звільнили від російських окупантів, але війна принесла в регіон багато руйнувань в заклади освіти.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

“Повертаються у свої домівки жителі сіл та містечок. Житомирщина оговтується та навчається працювати у нових для себе умовах.  На жаль, війна залишила після себе свій страшний відбиток, у кожній сфері й галузі”,- йдеться у його повідомленні. 

Через обстріли окупантів Російської Федерації зазнав пошкоджень 71 заклад освіти в регіоні:

  • 35 шкіл пошкоджено, повністю зруйновано Житомирський ліцей №25;
  • 22 садочки;
  • три заклади позашкільної освіти;
  • шість закладів професійно-технічної освіти;
  • два фахової передвищої та два вищої освіти. 

Як повідомлялося, найбільших руйнувань від обстрілів ворога зазнали села на півночі Жиомирщини в Народицькій громаді. Тут знищено авіаударом та підірвано два мости. Крім того, у селах російська армія займалася мародерством, грабували людські помешкання.

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Дата публікації
Перегляди
1220
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