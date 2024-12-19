Житомирський стрілець, якого обвинувачували в убивстві 7 людей, помер: деталі

За словами родичів, Захаренко довго хворів, мав проблеми з серцем.

Житель Житомирської області Анатолій Захаренко, якого обвинувачували в убивстві сімох людей – колишніх учасників АТО, нацгвардійців і волонтера – помер від розриву аорти.

Про це повідомляє informator.ua.

Від 2020 року, поки тривали слідство та суд, Захаренко перебував під нічним домашнім арештом.

Справа попільнянського стрілка: що відомо про розстріл колишніх АТОвців на ставку

62-річний Анатолій Захаренко, який був орендатором ставка поблизу села Новоселиця Попільнянського району Житомирської області, навесні 2020 року розстріляв сімох гостей, які приїхали до нього на відпочинок і риболовлю.

Загиблі приїхали на ставок з Києва. Стрільця затримали. Одному з гостей вдалося вижити, він утік від стрільця. Правоохоронці оголосили орендареві ставка про підозру у вчиненні умисного вбивства двох і більше осіб.

Серед причин кривавого розстрілу називали декілька версій:

"розбірки" через вимагання "данини" за користування ставком: брат підозрюваного каже, що копи вимагали хабар за користування ставком;

побутовий конфлікт на тлі вживання алкоголю: дружина підозрюваного каже, що її чоловік має запальну вдачу;

конфлікт через ідеологічні розбіжності: начебто власник ставка був прихильником Росії;

сварка через військову службу: сварка виникла, бо чоловіки воювали, а підозрюваний не пустив дітей в армію.

За словами підозрюваного, це був самозахист.

Поки тривали слідство й суд, обвинувачений постійно скаржився на погане самопочуття. За словами родичів, він потребував складної операції, але лікарі давали погані прогнози.

Відомо, що Захаренко помер у лікарні, куди його привезли на обстеження.

Захаренко перебував під нічним домашнім арештом. Одразу після вбивства його помістили до СІЗО, там у нього сталися два інфаркти. Влітку 2022 року через стан здоров'я він вийшов під цілодобовий домашній арешт, який у вересні замінили на нічний. Вирок за вбивство він не отримав.

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