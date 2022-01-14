"Житомирському стрільцю", якого звинувачують у вбивстві учасників АТО, стало зле у суді

"Житомирському стрільцю", якого звинувачують у вбивстві учасників АТО, стало зле у суді

Суд відклали до 17 січня.

Під час судового засідання обвинуваченого у вбивстві учасників АТО на Житомирщині у травні 2020 року Анатолія Захаренка госпіталізували через погане самопочуття. У чоловіка підвищився тиск.

Про це розповів його адвокат Андрій Шкварко, пише УНІАН.

За його словами, сторона захисту ініціювала проведення повторного допиту експертів щодо висновків судмедекспертиз щодо загиблих.

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"На сьогоднішнє засідання прийшов один експерт. Його допитували щодо поранень загиблих, невідповідності первинних документів, тощо. Саме під час допиту судмедексперта Анатолію Захаренку стало погано, підвищився тиск. Суддя оголосив технічну перерву, а для мого підзахисного викликали "швидку". Його забрали до лікарні, а суд відклали до 17 січня. У понеділок знову має відбутись допит експерта і розглядатися запобіжний захід", - розповів він.

Шкварко додав, що Захаренко є гіпертоніком, і зле йому стає не тільки під час судових засідань, а й в СІЗО.

Нагадаємо:

22 травня 2020 року орендатор місцевого ставка поблизу села Новоселиця у Житомирській області розстріляв сімох АТОвців.

Підозрюваним у вбивстві виявився 58-річний власник місцевої водойми Анатолій Захаренко, якого в жовтні 2015 року притягали до адміністративної відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

Основна версія причини конфлікту те, що двоє чоловіків, які були вперше на рибалці у цьому місці, почали дорікати власнику ставка, що він деякий час жив на території РФ і не служив в АТО.

Чоловік, якому вдалося вціліти під час масового розстрілу у Житомирській області, дав інтерв'ю ЗМІ

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