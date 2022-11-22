"Життя Андрія невпинно тануло": у Дніпрі медики десять годин рятували пораненого військового (фото)

У Дніпрі у лікарні імені Мечникова десять годин врятували життя 28-річного військового Андрія. Він підірвався на міні. Боєць отримав багато складних травм та велику крововтрату.

Про це розповів у своєму Facebook генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, "життя Андрія невпинно тануло", бо міна вибухнула під ногами і не залишала шансів.

"Забій головного мозку, поранення м’яких тканин шиї, рвана рана підщелепної ділянки, перелом правої гайморової пазухи з наявністю стороннього тіла. Трахеотомія. Все в лавині туманних снів. Найбільший уламок потрапив у хребет, пошкодивши сонну артерію", - розповів медик.

Під час хірургічного втручання військовому було вшито всі судини та рани. Операція минула успішно, наголосив Сергій Риженко. Наразі військового зняли з апарату штучної вентиляції легень.

"Тільки щасливий блиск сліз мами говорить про все, житиме. Вони вдвох сьогодні щасливі…" – додав медик.

Як повідомлялося, ціну стримування окупантів на Донеччині першими бачать в лікарні Дніпра, де рятують поранених. Медики кажуть, чимало військових у тяжкому стані, мають одночасно осколкові та вогнестрільні ураження

Фото: Сергій Риженко.

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