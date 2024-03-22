Життя на окупованій території: в Макіївці підлітки знайшли відрізану людську руку

Пізніше знайшли і тіло чоловіка, який зник напередодні Нового року.

В тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині підлітки знайшли людську відрізану руку. Пізніше так звана місцева поліція виявила тіло чоловіка, який зник напередодні Нового року.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

В день зникнення, як зазначається, чоловік допомагав сестрі донести пакети з продуктами до домівки. Після чого вийшов від родички, перестав відповідати на дзвінки і повідомлення, та зник у невідомому напрямку.

Рідні чоловіка писали в соцмережах про його зникнення, а також звернулися до так званої поліції. Але знайти його не вдалося.

Нагадаємо, що росіяни під час ракетної атаки по Україні схибили і вдарили ракетою по окупованій території.

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