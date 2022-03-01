"Життя не спинити": в укритті лікарні на Волині народився хлопчик (фото)

Під час повітряної тривоги на Волині народилася дитина.
На Волині в укритті Нововолинської лікарні народився хлопчик. Батьки малюка - переселенці із Києва. Малюк народився 28 лютого о 23:15 год.
"Діти війни. Життя не спинити! В укриттях з’являються маленькі українці! Знайомтеся, наш новонароджений захисник - 3 550 г, 55см. Тривожні сирени лунають по всій Україні, на Волині також. Та життя не припиняється навіть під час обстрілів! Бажаємо малюку мирного неба. Все буде Україна", - йдеться в повідомленні на сторінці Нововолинської міської лікарні у Facebook.
Нагадаємо, 28 лютого, в укритті Кременчуцького перинатального центру під час повітряної тривоги народилася дівчинка.