"Життя не спинити": в укритті лікарні на Волині народився хлопчик (фото)

"Життя не спинити": в укритті лікарні на Волині народився хлопчик (фото)

Під час повітряної тривоги на Волині народилася дитина.

На Волині в укритті Нововолинської лікарні народився хлопчик. Батьки малюка - переселенці із Києва. Малюк народився 28 лютого о 23:15 год.

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"Діти війни. Життя не спинити! В укриттях з’являються маленькі українці! Знайомтеся, наш новонароджений захисник - 3 550 г, 55см. Тривожні сирени лунають по всій Україні, на Волині також. Та життя не припиняється навіть під час обстрілів! Бажаємо малюку мирного неба. Все буде Україна", - йдеться в повідомленні на сторінці Нововолинської міської лікарні у Facebook.

фото / Нововолинська центральна міська лікарня

Нагадаємо, 28 лютого, в укритті Кременчуцького перинатального центру під час повітряної тривоги народилася дівчинка.