Життя оцінив у 5 тисяч доларів: чиновник з Полтавщини замовив в ДБР вбивство бізнесмена (відео)

Чиновник замовив вбивство, але "кілером" виявилась підставна особа, яка працює на ДБР. Тож злочин імітували, після чого замовник отримав фотографії з "трупом".

Чиновник з Полтавської області після тривалого конфлікту з бізнесменом, вирішив його вбити і шукав кілера. Та працівники ДБР розкрили його план і розпочали спецоперацію, в результаті якої зберегли життя підприємцю і затримали замовника злочину.

Про це сьогодні, 24 січня, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"Працівники ДБР встановили, що планується вбивство підприємця з Полтавської області, для чого іде активний пошук виконавців з кримінального середовища. Для того, аби врятувати життя чоловіку та викрити організатора, розпочалася багатоетапна спецоперація з використанням технічних та агентурних можливостей Бюро", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, місцевий чиновник одного з районів Полтавщини тривалий час конфліктував із підприємцем. Врешті-решт, аби приборкати опонента, посадовець вирішив вчинити радикально і почав шукати кілера, який зміг би виконати "замовлення".

Вартість життя бізнесмена посадовець оцінив у 5 тис. доларів. Гроші за вбивство замовник планував передавати двома частинами. Завдаток передав ще у грудні 2022 року, а решту обіцяв вже після того, як впевниться у роботі кілера та отримає фотографії із вбитим чоловіком.

Працівники ДБР імітували вбивство після чого чиновник отримав фотографії з "трупом", а також деякі особисті речі потерпілого.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу замовнику і встановлюються інші можливі співучасники злочину.

Нагадаємо, на Київщині силовики зімітували викрадення підприємця, щоб затримати замовника з окупованої Донеччини.

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