Життя повністю залежить від російських військових: окупанти залякують мешканців Енергодара

Життя повністю залежить від російських військових: окупанти залякують мешканців Енергодара

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники проводять інформаційно-психологічний вплив на місцевих жителів.

Мешканці Енергодара, який перебуває під окупацією, скаржаться, що їхнє життя повністю залежить від дій військових російської армії. Люди бояться влаштовувати акції на підтримку України, адже росіяни всіх залякали під час попередніх мітингів.

Про це повідомляють у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Озброєні до зубів окупанти країни-агресорки постійно ходять вулицями міста. Росіяни чіпляються до тамтешніх чоловіків, обшукують їх. Декого вивозять. До слова, значна кількість містян - це працівники Запорізької АЕС. Люди наразі вимушені працювати під шаленим тиском загарбників.

Зазнаається, що в Енергодар майже закінчилися медикаменти, а гуманітарна допомога доїжджає не завжди.

Як повдомлялося, росіяни намагаються покращити тактичне становище на Запоріжжі: збільшується контингент військових РФ. Зокрема, у селищі Михайлівка. До слова, коли їх привезли на автобусах до школи, то загарбники розігнали людей із центру населеного пункту.

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