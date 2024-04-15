Життя прифронтового Слов'янська: мер про те, чи багато у місті прихильників РФ

За його словами, думка про те, що прихильниками "русского міра"є лише люди похилого віку – помилкова. Насправді, серед зрадників є різні вікові категорії.

Мер Слов'янська Вадим Лях розповів, чи є в його місті люди, які досі чекають на прихід Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю "Главкому".

"Таких соцопитувань ніхто ж не проводив. Але і без них можна сказати, що такі є, на жаль. СБУ працює, вона виявляє людей, які здають позиції наші. Часто це історія не про гроші, є "ідейні" люди. І мова не про вік", – каже Лях.

За його словами, думка про те, що прихильниками "русского міра"є лише люди похилого віку – помилкова. Насправді, серед зрадників є різні вікові категорії.

"По-друге, безумовно практика показує, що таких людей можна побачити. Приклад – захоплені міста, та ж Авдіївка, як ці "ідейні" дають інтерв’ю і розповідають, як вони чекали і дочекалися "звільнення". Це дуже сумно, але певний відсоток таких є. Це 10% чи 15%, сказати неможливо", – визнав мер Слов'янська.

Лях припустив, що з тих, хто евакуювався також можуть бути ті, хто підтримує російський режим. Але водночас він певен, що у людей змінилися думки, і зараз уже менше підтримують "русскій мір", ніж це було два, чи три роки тому.

"Може, проросійських 10%, але де вони усі зараз, яка частина з них залишилася у місті, а яка виїхала, – невідомо. Окрім того, вони між собою різні: хтось чекає Росію, хтось марить СРСР", – підсумував Вадим Лях.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 15 квітня, росіяни вгатили ракетою по центру Слов'янська.

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