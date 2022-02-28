Життя триває: на п'ятий день війни у Києві одружилися медсестра та волонтер

Реєстрація шлюбу відбулася у лікарні.
У Києві у п'ятий день війни одружилися медсестра гастроентерологічного центру Київської обласної клінічної лікарні і волонтер.
Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Олена Єфименко у Facebook, опублікувавши світлини молодих.
Церемонія шлюбу відбулася у лікарні. Молодята були одягнені у медичну форму.
Колеги новоспеченого подружжя назвали їхнє весілля вірою у перемогу України та їхнім оберегом у цей складний час.
"Життя продовжується! Саме цими словами я привітала молодят, які на 5 день війни вирішили одружитися. Марія - медсестра гастроентерологічного центу Київської обласної клінічної лікарні, Дмитро - IT спеціаліст, волонтер! І вони кохають один одного!
І ніщо не може змінити їхні плани, навіть війна!
Можливо, не про таке весілля вони мріяли, але сьогоднішній день для них став знаменним!
Очі світяться щастям! І ці очі чітко знають, що любов переможе Війну! І по іншому не може бути, адже уже завтра Весна.
На весіллі-колеги: лікарі, медсестри, керівник лікарні, у яких теж світяться очі! Усі вони вірять в завтрашній день, в наші збройні сили, в Президента, в Україну, в її народ!
Нехай їхнє весілля буде для них оберегом у цей важкий час, а для нас стане вірою в Перемогу. Слава Україні! Героям Слава!" – написала Єфименко.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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