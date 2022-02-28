Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Життя триває: на п'ятий день війни у Києві одружилися медсестра та волонтер

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Життя триває: на п'ятий день війни у Києві одружилися медсестра та волонтер

Реєстрація шлюбу відбулася у лікарні.

У Києві у п'ятий день війни одружилися медсестра гастроентерологічного центру Київської обласної клінічної лікарні і волонтер.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Олена Єфименко у Facebook, опублікувавши світлини молодих.

Церемонія шлюбу відбулася у лікарні. Молодята були одягнені у медичну форму.

Колеги новоспеченого подружжя назвали їхнє весілля вірою у перемогу України та їхнім оберегом у цей складний час.

"Життя продовжується! Саме цими словами я привітала молодят, які на 5 день війни вирішили одружитися. Марія - медсестра гастроентерологічного центу Київської обласної клінічної лікарні, Дмитро - IT спеціаліст, волонтер! І вони кохають один одного!

І ніщо не може змінити їхні плани, навіть війна!

Можливо, не про таке весілля вони мріяли, але сьогоднішній день для них став знаменним!

Очі світяться щастям! І ці очі чітко знають, що любов переможе Війну! І по іншому не може бути, адже уже завтра Весна.

На весіллі-колеги: лікарі, медсестри, керівник лікарні, у яких теж світяться очі! Усі вони вірять в завтрашній день, в наші збройні сили, в Президента, в Україну, в її народ!

Нехай їхнє весілля буде для них оберегом у цей важкий час, а для нас стане вірою в Перемогу. Слава Україні! Героям Слава!" – написала Єфименко.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація