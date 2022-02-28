Життя триває: на п'ятий день війни у Києві одружилися медсестра та волонтер

Життя триває: на п'ятий день війни у Києві одружилися медсестра та волонтер

Реєстрація шлюбу відбулася у лікарні.

У Києві у п'ятий день війни одружилися медсестра гастроентерологічного центру Київської обласної клінічної лікарні і волонтер.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Олена Єфименко у Facebook, опублікувавши світлини молодих.

Церемонія шлюбу відбулася у лікарні. Молодята були одягнені у медичну форму.

Колеги новоспеченого подружжя назвали їхнє весілля вірою у перемогу України та їхнім оберегом у цей складний час.

"Життя продовжується! Саме цими словами я привітала молодят, які на 5 день війни вирішили одружитися. Марія - медсестра гастроентерологічного центу Київської обласної клінічної лікарні, Дмитро - IT спеціаліст, волонтер! І вони кохають один одного!

І ніщо не може змінити їхні плани, навіть війна!

Можливо, не про таке весілля вони мріяли, але сьогоднішній день для них став знаменним!

Очі світяться щастям! І ці очі чітко знають, що любов переможе Війну! І по іншому не може бути, адже уже завтра Весна.

На весіллі-колеги: лікарі, медсестри, керівник лікарні, у яких теж світяться очі! Усі вони вірять в завтрашній день, в наші збройні сили, в Президента, в Україну, в її народ!

Нехай їхнє весілля буде для них оберегом у цей важкий час, а для нас стане вірою в Перемогу. Слава Україні! Героям Слава!" – написала Єфименко.