Життя триває: в Одеському зоопарку народилося вісім маленьких муфлонів (фото)

Життя триває: в Одеському зоопарку народилося вісім маленьких муфлонів (фото)

Дитинчата почуваються добре.

В Одеському зоопарку з'явилися на світ вісім маленьких муфлонів.

Про це 22 березня на своїй сторінці у Facebook повідомив звіринець.

"Життя триває! В Одеському зоопарку з'явилися на світ дитинчата муфлонів. Вісім маленьких муфлонів почуваються добре і добре годуються", - йдеться у повідомленні.

Баран аргалі, баран дикий, аргалі, муфлон європейський (Ovis musimon Linnaeus, 1758, або Ovis ammon musimon) — вид роду баран (Ovis) родини бикових (Bovidae). Жуйна парнокопитна рогата тварина.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у зоопарку Парк XII Місяців, який розташований в окупованому росіянами Демидові, народилося дитинча зебри. Малюка назвали Зе. Вперше від початку війни з'явилося поповнення і у зоопарку Миколаєва. У пари далекосхідних леопардів, які утримуються у звіринці приблизно 10 років, 8 березня народився малюк.