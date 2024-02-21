Життя розвело на 20 років: військовий освідчився коханій на вокзалі після повернення з фронту (фото)

Після тяжкого поранення стопи на фронті чоловікові дали відпустку для лікування. Воїн вирішив використати цей час, щоб зробити пропозицію своїй коханій.

У Львові на залізничному вокзалі 42-річний український захисник Андрій після повернення з фронту зробив пропозицію своїй коханій Мирославі.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Ділимося теплою історією кохання. Андрій, наш воїн-залізничник, освідчився своїй коханій Мирославі після повернення з фронту. Чутливий момент стався на головному вокзалі Львова біля “Потяга до тебе”, де Андрій зробив пропозицію перед усіма пасажирами та працівниками залізниці. Мирослава відповіла "Так!" – зазначили у пресслужбі УЗ.

Воїн-залізничник освідчився своїй коханій після повернення з фронту / Фото: Укрзалізниця

Як пише "УП.Життя", закохані знайомі вже 20 років. Через різні причини життя розвело їх на тривалий час, але три роки тому вони знову зустрілися і стали парою.

Андрій працював монтером колії на залізниці. 2023 року він добровільно долучився до лав ЗСУ.

Після тяжкого поранення стопи на фронті чоловікові дали відпустку для лікування. Воїн вирішив використати цей час, щоб зробити пропозицію своїй коханій.

Фото: "Укрзалізниця"

Оскільки Мирослава також працює на залізниці, Володимир запропонував руку й серце на вокзалі у Львові на очах у всіх пасажирів поїзда.

Наразі Андрій чекає на протезування, а після одужання хоче повернутися на фронт.

Railway worker Volodymyr proposed marriage to his darling Miroslava after returning from the front. The couple works on the Ukrainian railway, so Volodymyr proposed marriage at the station in Lviv in front of all the train passengers pic.twitter.com/x4WnmNT7n7 — Ukrainian railways || Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) February 20, 2024

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