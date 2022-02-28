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Життя триває: у Кременчуці в укритті під час повітряної тривоги жінка народила дитину (фото)

Життя триває: у Кременчуці в укритті під час повітряної тривоги жінка народила дитину (фото)

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Життя триває: у Кременчуці в укритті під час повітряної тривоги жінка народила дитину (фото)

Віталій Малецький

На світ з'явилася дівчинка.

У понеділок, 28 лютого, в укритті Кременчуцького перинатального центру під час повітряної тривоги народилася дівчинка.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Відомо, що батьки дівчинки виїхали з Харкова після того, як на місто напала РФ. Це четверта дитина у родині. Мама і дитина почуваються добре.

"Незважаючи на повітряну тривогу і загрозу повітряного нападу - життя продовжується! Сьогодні в укритті Кременчуцького перинатального центру під час повітряної тривоги народилася дівчинка. Її батьки - біженці з Харкова. Це четверта дитина у родині. Мама і дитина почуваються добре. Незважаючи ні на що - Україна непереможна", - написав Малецький.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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