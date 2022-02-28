Життя триває: у Кременчуці в укритті під час повітряної тривоги жінка народила дитину (фото)

На світ з'явилася дівчинка.

У понеділок, 28 лютого, в укритті Кременчуцького перинатального центру під час повітряної тривоги народилася дівчинка.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

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Відомо, що батьки дівчинки виїхали з Харкова після того, як на місто напала РФ. Це четверта дитина у родині. Мама і дитина почуваються добре.

"Незважаючи на повітряну тривогу і загрозу повітряного нападу - життя продовжується! Сьогодні в укритті Кременчуцького перинатального центру під час повітряної тривоги народилася дівчинка. Її батьки - біженці з Харкова. Це четверта дитина у родині. Мама і дитина почуваються добре. Незважаючи ні на що - Україна непереможна", - написав Малецький.