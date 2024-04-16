Життя в контейнері: росіяни продають "доступне житло" українцям з окупованих територій (відео)

У рекламі ворога пропонується "спеціальна ціна для жителів нових регіонів", тобто окупованих територій України.
Росіяни пропонують жителям окупованих територій України придбати собі "доступне житло", зроблене з морських металевих контейнерів.
Про це свідчить реклама та промо-ролики росіян, якими поділився український журналіст Денис Казанський.
"Росіяни продають "комфортне житло" для людей із окупованих територій України – металеві контейнери", – йдеться в дописі Казанського.
Зокрема, у пабліку "РИА Мелитополь" – Барахолка" опублікована реклама такого житла. У тексті повідомлення йдеться, що доступне житло з морських контейнерів – "чудова пропозиція для тих, кому потрібне нове житло у швидкі терміни. Спеціальна ціна для жителів нових регіонів". Зауважимо, що "новими регіонами" росіяни називають окуповані українські території.
На одному з рекламних роликів дівчина проводить екскурсію таким "житловим" контейнером, який більше нагадує торговельний кіоск. Вона запевняє, що помешкання утеплене, показує вікно, вбиральню та розетку.
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До слова, внаслідок російських обстрілів у окупованому Маріуполі після пошкоджені всі мережі, зокрема каналізаційні. Місцеві жителі масово скаржаться на сморід та затоплення будинків, але псевдовлада не реагує.
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