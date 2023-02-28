Життя в окупованому Скадовську: чого бояться місцеві, як вчаться і яка доля колаборантів

У листопаді російські військові, пограбувавши все навколо, вийшли з Херсона та переправились на лівий берег Дніпра, який окупований досі. Це більша частина області, де зосереджені найбільші аграрні підприємства та курорти біля Азовського і Чорного морів.

Зараз ситуація на окупованій частині Херсонщини вкрай складна. Інформації звідти все менше і менше через величезний тиск і репресії. Тих, що не підкорюються "новій владі", затримують, катують і виселяють із власних домівок. Людей змушують брати російські паспорти і перереєстровувати свої підприємства за російським законодавством.

16 березня минулого року росіяни затримали мера Скадовська Олександра Яковлєва, але його відпустили після мітингів.

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Чиновник пригадує, що його затримували кілька десятків військових РФ, а у відділку, де їх допитували, працювали представники ФСБ РФ. Окупанти погрожували міському голові, що його не випустять із Скадовська, а на блокпостах є інформація про його можливе затримання. «На той момент я чітко розумів, що у них немає жодної координації, а кожний блокпост - це окрема держава. Після чергової розмови з погрозами я зібрався за півгодини і поїхав. Я поїхав не через Херсон, а через Запоріжжя. За їхнім тиском і погрозами нічого немає», - пригадав Яковлєв.

За словами мера міста, основна його діяльність полягає в тому, щоб забезпечувати бюджетників та малозахищені верстви населення, якщо це вдається, виплатами та надавати іншу підтримку.

Він розповів, що в регіоні не діє тимчасово українська банківська система, але люди знають, що Україна про них не забула, адже вони отримують виплати на свої рахунки. Однак розрахуватися гривнею поки не можуть. Це дозволяє скадовцям відчувати, що держава повернеться і вони будуть знову захищеними.

Яковлєв додав, що репресивний тиск з боку окупантів сягнув максимума. Зокрема, так звана влада вимагає приймати російське громадянство. Через це більшість намагається зайвий раз не виходити на вулицю і перебуває вдома. Крім того, люди бояться говорити багато із своїми сусідами, які можуть докласти про їхню позицію росіянам. Також мало говорять по телефонах, адже все прослуховується.

Мер Скадовська повідомив, що наразі на окупаційну влада працюють як місцеві депутати, так і працівники виконкому. «Ми бачимо, що вік колаборанта короткий. Ті, хто брав участь у параді до 9 травня і був при владі, уже її не мають. Вони зникають або їх звільняють. Це сигнал для інших, що не можна зраджувати Батьківщину», - заявив мер.

У Скадовську є інтернет та українське телебачення і ним активно користуються через VPN. Також із 11 шкіл відкрили сім. Навчання там відбувається в онлайн-режимі.