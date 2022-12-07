Життя, залежне від електрики: як під час вимкнення світла рятуються пацієнти на апаратах ШВЛ

Лікарні готують додаткові місця для вразливих пацієнтів, які вдома перебувають на різноманітних медичних апаратах, що живляться від електроенергії.

Українські лікарі та їхні пацієнти потерпають від відключеннь світла та готуються до тривалих блекаутів.

Що робити, коли кожен подих залежить від мережі, розповіла кореспондентка ТСН Ірина Маркевич.

Вимкнення електрики в Одесі

"Вуса Сальвадора далі або медичною мовою: канюлі пані Тетяні потрібні, щоб не задихнутися. Рік тому вона перехворіла на ковід. Відтоді її легені не працюють як треба. Поруч з нею завжди або стаціонарний або переносний кисневі апарати. Вони працюють від електромережі", - розповідає журналістка.

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Від акумулятора концентратор може забезпечувати пацієнтку киснем півтори години. Але коли в Одесі вимикають електрику через ракетний обстріл, що означає: її не буде довго, пані Тетяні допомагає одягнутися чоловік.

Вони несуть концентратор в машину. Приєднують до автомобільного акумулятора. Двигун має постійно працювати. Так подружжя в авто може разом їздити в пошуках електрики, генератора, або годинами сидіти в машині, щоб пані Тетяна не задихнулася.

Вимкнення світла у Чернігові

У цьому місті поки найбільше вимикали електрику на 6 годин.

"Кожен подих пана Анатолія залежить від апарату штучного дихання. Якщо вимикається електрика у дружини пана Анатолія є секунди, щоб перемкнути апарат, уявіть, коли ви пірнаєте під воду, скільки маєте часу без повітря. Якщо пані Олена розуміє, що швидко не впорається, повітря треба качати вручну", - розповідає журналістка.

Хвороба прогресувала 8 років. Боковий аміотрофічний склероз потихеньку привів до повного знерухомлення. І кожна хвилина життя залежить від двох пристроїв - різновидів апаратів ШВЛ.

Треба облаштувати його на відкритій лоджії, бо навіть транспортування такого хворого призводить до погіршення стану і в лікарню вони поїдуть тільки у критичному випадку.

Для тих вразливих пацієнтів чиє життя залежить від наявності електроенергії у разі повного блекауту готують місця у стаціонарах.

Наприклад, Чернігівський центр онкології готується приймати пацієнтів навіть не за своїм профілем.

Генератор меншої потужності відповідає за паліативне відділення. Тут частина обладнання може працювати автономно.

Є можливість усе обладнання живити від генератора у разі тривалих відімкнень світла.

"Саме основне це оксигенатори для подачі кисню. Обладнання для штучної вентиляції легень та генератор буде подавати енергію, а також решту будемо мінімізувати", - каже медик.

Через постійне руйнування енергосистеми тут збільшили кількість місць, щоб у разі тривалого блекауту можна було розмістити усіх пацієнтів, життя яких залежить від роботи спеціальних апаратів, а значить і від електроенергії.

Нагадаємо, в разі тривалого відключення електроенергії в Україні призупинять планові госпіталізації та операції в лікарнях.

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