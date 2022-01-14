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Жив із двома жінками: почав свідчити чоловік, якого затримали за вбивство 36-річної Габріелли Яцкович з Ужгорода

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Жив із двома жінками: почав свідчити чоловік, якого затримали за вбивство 36-річної Габріелли Яцкович з Ужгорода

Фото: соцмережі, "Суспільне". Колаж: ТСН.ua

Чоловік заявив, що покійна нібито погрожувала розповісти про стосунки його колишній дружині.

Підозрюваний у вбивстві Габріелли Яцкович з Ужгорода розповів про мотиви злочину. Він заявив, що нібито вбив жінку, бо та погрожувала зателефонувати його колишній дружині. 

Про це повідомляє "Суспільне". 

У залі суду, де підозрюваному обирали запобіжний захід, чоловік розповів, що він вбив жінку через конфлікт. Він зазначив, що мав стосунки із покійною, проте і жив зі своєю колишньою дружиною. Знайомі родини Габріелли ж стверджували, що в Ужгороді чоловік також мешкав й із покійною

"Вона погрожувала, що зателефонує до дружини і розповість про нас, хотіла, щоб я розійшовся з дружиною і залишився з нею. Я офіційно розлучений. Але з дружиною жили разом. Я цього не хотів навмисно робити, я цього не хотів", — сказав підозрюваний.

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