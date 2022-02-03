Жив сам і майже не пересувався: у Чернігівській області літній чоловік згорів живцем у власному домі

Жив сам і майже не пересувався: у Чернігівській області літній чоловік згорів живцем у власному домі

Про пожежу рятувальники дізнались від старости села.

У середу, 2 лютого, внаслідок пожежі у приватному буднику в с. Буди Іванівської громади Чернігівської області загинув 78-річний чоловік. Повідомлення про займання рятувальники отримали о 09:22.

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"Про пожежу повідомив староста села, а також про те, що у будинку проживає одинокий літній чоловік, який самостійно майже не пересувається", - розповіли у пресслужбі ДСНС області.

Семеро вогнеборців за допомогою двох одиниць спеціальної техніки о 10:14 пожежу локалізували, а о 13:05 остаточно ліквідували.

Вогонь знищив усю покрівлю будинку і пошкодив стіни. В одній з кімнат пожежники знайшли тіло господаря, 1944 р.н.

Причину виникнення пожежі та обставини загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці.

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