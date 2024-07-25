Жив з мамою і гарно вчився, а тато – воює: сусіди про затриманого підозрюваного у вбивстві Фаріон

Сусідка родини Ілона стверджує, що родина ймовірного вбивці дуже освічена та спортивна.
Жив з мамою, гарно вчився та займався футболом - це розповідають про Вʼячеслава - підозрюваного у вбивстві Фаріон його сусіди у коментарі кореспондентці ТСН.
Затриманий у вбивстві екснардепки і мовознавиці Ірини Фаріон 18-річний хлопець жив з мамою і нібито був "дуже порядним хлопцем".
Так у коментарі "Суспільному" характеризує затриманого житель Дніпра Ян, який стверджує, що знав хлопця з п'яти років. Вони разом ходили на спортивні секції.
"Він 2006 року народження. Живе з мамою, дуже порядний хлопець. Тато воює. Він гарно вчиться, ніколи б не подумав, що він може таке зробити, я впевнений, що він такого не робив. Як я знаю, він нікуди не виїздив за останній час, мама спілкується з його мамою, то не було такої інформації, що він виїздив кудись", – каже Ян.
Сусідка родини Ілона стверджує, що родина дуже освічена та спортивна. За її словами, батько хлопця – військовий.
"З мамою бачусь кожен тиждень, дуже хороша людина, і батько теж саме. Допомагав багато дітям, і по футболу і скрізь. Взагалі такі батьки безвідмовні. Хлопчик і самостійний, і цілеспрямований, і вибрав професію. Нічого не можу сказати, я від цього в шоці, не можу в це повірити. Це як підстава. Він дуже порядний хлопець", – розповідає знайома сім'ї.
Нагадаємо, сьогодні, 25 липня президент Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.
Міністр внутрішніх справ уточнив, що ймовірному стрільцю 18 років, він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.
У генпрокуратурі додали, що встановити його особу вдалося за фото зі смарт-камер відеоспостереження.
Нагадаємо, 19 липня у Львові близько 19:30 невідомий вистрілив у мовознавицю і екснардепку Ірину Фаріон. Куля влучила в голову. Фаріон госпіталізували в критичному стані, проте лікарям не вдалося врятувати її. 60-річна Фаріон померла у лікарні.
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