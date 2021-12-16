Як правильно вибрати пухнасту новорічну ялинку: 10 порад, щоб купити лісові красуню до свят

Жива новорічна ялинка — традиційний символ Нового року. З її появою в домі з’являється і святковий настрій. ТСН.ua пропонує просту інструкцію, як вибрати ялинку на Новий рік 2022, щоб вона не обсипалася в перший же день і радувала своїм виглядом протягом всіх свят.

Придбати живу новорічну ялинку можна на спеціальних ярмарках. Саме там продаються сертифіковані дерева. Щоб ялинка якомога довше радувала вас своїм приємним хвойним запахом і не обсипалася, необхідно звернути увагу не деякі правила її вибору.

Правило 1: новорічна ялинка: як вибрати і коли краще купувати

В цьому питанні існує два твердження. Дехто вважає, що новорічну ялинку купити краще якомога ближче до дати святкування. Тоді вона точно достоїть до Старого Нового року. Інші впевнені, що відкладати на потім не варто. Адже дерева вирубують ще на початку грудня, а потім вони стоять в холоді і без необхідного догляду.

Своя правда є у кожного з цих варіантів. Але ми рекомендуємо все ж придбати новорічну ялинку зарання. Чим ближче на календарі Новий рік 2022, тим меншим буде вибір. Також варто йти за покупкою вдень, щоб добре розгледіти дерево.

Як вибрати живу новорічну ялинку, щоб вона не обсипалася / pixabay.com

Правило 2: перед тим як новорічну ялинку купити, треба виміряти приміщення

Ще до того, як ви підете на ярмарку і виберете ідеальну новорічну красуню, варто ретельно виміряти приміщення, де вона потім буде у вас стояти. При цьому важливий діаметр та висота дерева. Не варто надіятися на своє вміння обирати на око. Надто маленька ялинка буде виглядати недоречно, а завелика — заважатиме.

Правило 3: визначте, чи є на новорічній ялинці маркування

Всі сертифіковані дерева відрізняються наявністю спеціальної пластмасової бирки чи етикетки, на яких вказаний штрих-код і індивідуальний номер. Якщо завантажити на смартфон застосунок “Ялинка.info”, то можна легко визначити, чи було це дерево зрубане легально. Щоб перевірити, потрібно лише ввести індивідуальний номер з етикетки. На екрані відразу висвітлюється інформація про те, де саме ця новорічна ялинка була вирощена.

Поради та інструкція: як вибрати живу новорічну ялинку

Правило 4: відповідний колір хвої

Якщо новорічна ялинка була зрубана недавно, то її хвоя буде яскраво-зеленого кольору. Звичайно, тут можуть бути відмінності в залежності від породи дерева, але відтінок повинен бути насиченим та соковитим.

А ось ялинок з бурими чи жовтими гілками краще уникати. Такий колір означає, що дерево зрубали вже давно і голки почнуть обсипатися практично відразу.

Правило 5: як вибрати пухнасту новорічну ялинку, щоб не обсипались голки

Спробуйте легенько постукати стовбуром новорічної ялинки об землю. Голки не будуть обсипатися, якщо дерево було зрубане порівняно недавно. Також потріть кілька голок між пальцями. Вони повинні залишити стійкий аромат смоли.

Правило 6: новорічна ялинка повинна бути еластична

Якщо дерево свіже, то його гілки будуть певний час залишатися еластичними і пружними. Тому спробуйте трішки зігнути гілку новорічної ялинки. Беріть ту, яка не зламається і відразу випрямиться. Це означає, що дерево тільки недавно зрубали.

Як правильно вибрати новорічну ялинку по стовбуру? Він повинен бути рівним і без тріщин / pixabay.com

Правило 7: як правильно вибрати новорічну ялинку по стовбуру

Обираючи живу новорічну ялинку уважно придивіться до її стовбура. Він не повинен містити тріщин, бути прямим і рівним. Якщо на зрізі видніється ободок, це означає, що дерево зрубали досить давно. Довго така новорічна ялинка не простоїть.

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