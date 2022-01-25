Живцем видавив очі і товк по голові: на Прикарпатті чоловік жорстоко побив свого знайомого

Потерпілий втратив зір і отримав тяжкі травми голови.
В Івано-Франківській області 37-річний мешканець Коломийського району жорстоко побив свого 43-річного знайомого і видавив йому очні яблука.
Про це сьогодні, 25 січня, повідомила пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури.
Інцидент стався 22 січня. П'яний чоловік почав бити по голові свого знайомого та, натискаючи на очі, видавив їх. В результаті чого потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, струсу головного мозку, забій м’яких тканин обличчя та ампутацію очних яблук.
37-річного зловмисника взяли під варту без права внесення застави, за скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
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