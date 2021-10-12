Живцем згорів на тимчасовій зупинці: в Дніпропетровській області спалахнув мікроавтобус (фото)

Живцем згорів на тимчасовій зупинці: в Дніпропетровській області спалахнув мікроавтобус (фото)

В обставинах події розбираються правоохоронці.

У Дніпропетровській області на тимчасовій зупинці загорівся мікроавтобус. В результаті чого загинув чоловік.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, подія трапилася недалеко від села Лобойківка на трасі "Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка". Там на тимчасовій зупинці загорівся мікроавтобус Volkswagen.

“Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку в середині автомобілю виявили чоловіка 1982 року народження без ознак життя. Вогнем пошкоджено салон автомобілю Volkswagen та топливні брикети, які знаходились в салоні автомобіля”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

Що саме стало причиною того, що сталося, наразі невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, що у селі Трикрати Миколаївської області загорілось приміщення селищної ради. За даними поліції, пожежу міг спричинити підпал.

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