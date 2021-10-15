Живцем згорів під час сну: у Кам'янському в страшній пожежі в квартирі загинув чоловік

Що саме стало причиною виникнення вогню, зараз невідомо.
У Кам'янському Дніпропетровської області сталася пожежа в житловому будинку. В результаті чого загинув 65-річний чоловік.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, подія трапилася 15 жовтня в 03:50 на проспекті Конституції в Південному районі міста. Там загорілася двокімнатна квартира, яка розташована в двоповерховому житловому будинку. В результаті пожежі заживо згорів чоловік 1956 року народження.
Що саме стало причиною виникнення вогню, зараз невідомо. В обставинах події будуть розбиратися правоохоронці.
"Під час гасіння займання вогнеборці виявили на дивані обгоріле тіло господаря помешкання. Пожежу локалізовано о 04:15 та ліквідовано о 04:22", — підкреслили в ДСНС області.
Нагадаємо, що у Києві через пральну машину сталася пожежа в багатоповерхівці. Полум'я за лічені хвилини охопило ванну кімнату, а потім і коридор квартири. Згорів чоловік.