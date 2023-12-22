Живе в маєтку тещі під Києвом за 7 млн грн: президент “Енергоатому” потрапив у скандал — розслідування

Під час повномасштабного вторгнення близька родичка керівника держпідприємтсва придбала елітну нерухомість, не маючи для цього офіційних доходів.

Керівник "Енергоатому" Петро Котін, який очолює державне підприємство від 2020 року, потрапив у скандал через придбання його 70-річною тещею нерухомості та землі під Києвом за майже 7 млн гривень. Офіційних доходів пенсіонерки на таке придбання не вистачило б, а в будинку з басейном тепер мешкає сам Котін.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

До рук журналістів потрапив договір купівлі-продажу цієї нерухомості від 8 червня 2023 року. Згідно з документом, маєток площею майже у 300 квадратних метрів та земля під ним обійшлися тещі Петра Котіна майже у 7 мільйонів гривень: 6,5 млн за дім і 350 тисяч за земельну ділянку.

Маєток тещі керівника "Енергоатому" Петра Котіна / Фото: скриншот з відео

Цей двоповерховий будинок має вихід до приватного озера, доступ до якого відкритий тільки для жителів котеджного містечка.

Біля цього будинку журналісти фіксували службовий Mercedes Котіна. Окрім того, його донька публікувала в соцмережах фото з цього маєтку, на яких, зокрема, видно, що на його території облаштували басейн.

Звідки гроші?

За підрахунками журналістів, офіційних доходів тещі Котіна, щоб заплатити за всю цю нерухомість у Київській області, не вистачило б.

Жінка переважно працювала на напівдержавних підприємствах, зокрема, на Запорізькій ТЕС і загалом у 2000-09 роках отримала 79 тисяч гривень зарплати. Зараз вона, ймовірно, отримує пенсійні виплати.

В її чоловіка, тобто тестя Котіна, офіційні доходи не перевищували 150 000 грн за дев'ять років.

Дружина голови "Енергоатому", донька згаданих пенсіонерів, теж не декларувала доходів, що дозволили б придбати цю нерухомість.

Що пояснює Котін

Петро Котін кілька разів уникнув спроби журналістів поговорити з ним на тему придбання його тещею елітної нерухомості. Зрештою, він надіслав письмову відповідь на запит.

Керівник держпідприємства назвав декілька джерел коштів, які дозволили його тещі придбати вищезгадане майно. Зокрема, це, за його словами, заощадження її родини "за понад 50 років трудової діяльності"; готівка, що належить її близьким родичам, які довірили вивезти її з окупованих територій, а також запозичені кошти – із розрахунку на майбутній продаж майна, що нині в окупації.

Президент "Енергоатому" також визнав, що "відвідує" цей маєток і сказав, що вкаже це у декларації, час подання якої ще не прийшов.

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