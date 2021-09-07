"Живемо в одному під'їзді": жінка з Рівного, яку порізали ножем брати-близнюки, розповіла про напад (відео)

Постраждала не може прийти до тями після пережитого і працює з психологом.

У Рівному двоє братів-близнюків напали з ножем на жінку. Один із них завдав їй кілька ножових поранень у спину. Зараз постраждала оговтується після пережитого.

Про напад вона розповіла ITV.

Ольга Пічугіна - мама двох доньок. Того трагічного дня вона відвела одну з них до дитсадка і поверталася додому, будуючи плани на день.

"Те, що вони мене порізали ножем, я зрозуміла, коли побачила той ніж. Хлопець тримав ніж, я побачила очі і побачила, що вони мене, мабуть, порізали, але ніж був чистий. Я подумала, що вони мене просто ручкою ножа вдарили. Потім підійшов перехожий чоловік, я трішки до нього повернулася і побачила калюжу крові. Він сказав: "Лежіть, не ворушіться", - розповідає Ольга.

На відео з камер спостереження, де на неї напали, жінка побачила у лікарні. До цього своїх нападників вона не знала. Згодом з'ясувалася що вона і близнюки живуть в одному будинку.

"Коли я дізналася, що ми з одного під'їзду, сказати, що в мене волосся підскочило дибки - це нічого не сказати", - говорить рівнянка.

За словами медиків, жінці пощастило. Вона отримала кілька колотих ран, але наскрізь лезо не пройшло. Втім, крім фізичних травм у жінки залишилися психологічні, тож зараз жінка займається з психологом.

Зараз лише одному із братів вручено підозру у скоєнні злочину, інший - проходить як свідок. У поліції говорять, що справу можуть перекваліфікувати, якщо доведуть причетність іншого брата-близнюка до нападу.

"Вони дивилися заборонені фільми, де присутня жорстокість, і хотіли щось такого виду випробувати самі. Вони не пояснювали, відносно кого вони хотіли це зробити, але те, що вони хотіли це випробувати - це факт", - говорить начальник Рівненського управління поліції Роман Штеба.

Нагадаємо, що у Рівному двоє підлітків підстерегли самотню жінку на вулиці і вдарили її ножем у спину. Після цього зловмисники втекли з місця пригоди, а постраждалу ушпиталили до медзакладу.

Новини України: близнюки-підлітки накинулися з ножем на незнайому перехожу

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