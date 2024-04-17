"Живі смолоскипи": українські пілоти дронів відпрацювали по окупантах (відео)

Противник продовжує зазнавати втрат завдяки нашим бійцям.
Так, пілоти роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади показали феєричну роботу по окупантах. "Залізні пташки" атакували солдатів армії РФ на Авдіївському напрямку.
Про це написав журналіст Юрій Бутусов.
"Методичне перетворення російських окупантів, що сховалися в купі сміття, в живі смолоскипи", – зауважив Бутусов.
Нагадаємо, у ніч проти 17 квітня на військовому аеродромі у Джанкої лунали вибухи та зафіксували пожежі. Внаслідок цього, за даними кримських телеграм-каналів, загинуло близько 30 російських військовослужбовців і близько 80 поранено.
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