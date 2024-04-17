"Живі смолоскипи": українські пілоти дронів відпрацювали по окупантах (відео)

Так, пілоти роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади показали феєричну роботу по окупантах. "Залізні пташки" атакували солдатів армії РФ на Авдіївському напрямку.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

Українські пілоти дронів відпрацювали по живій силі ворога

"Методичне перетворення російських окупантів, що сховалися в купі сміття, в живі смолоскипи", – зауважив Бутусов.

Нагадаємо, у ніч проти 17 квітня на військовому аеродромі у Джанкої лунали вибухи та зафіксували пожежі. Внаслідок цього, за даними кримських телеграм-каналів, загинуло близько 30 російських військовослужбовців і близько 80 поранено.

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