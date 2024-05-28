Живі та здорові: поліцейські розповіли про пару, яка дивом вціліла після атаки на "Епіцентр" у Харкові

Правоохоронці розповіли про подружжя, якому вдалося вижити під час удару по "Епіцентру" у Харкові. Так, 67-річний чоловік залишився неушкодженим, а у його 66-річної дружини незначні травми.

Про це пише МВС України.

Як зазначається, 27 травня до слідчих прийшла подружня пара. Вони розповіли, що на момент російського удару перебували у гіпермаркеті. У момент вибуху люди нічого не почули, але звідусіль на них посипалося скло. Охоронець, який був з ними у відділі, відкрив двері на вулицю, тож подружжя отримало змогу швидко залишити приміщення.

"До штабу поліції прийшли повідомити, щоб їх не шукали. Вони живі та здорові", – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, у Харкові тривають аварійно-пошукові роботи в гіпермаркеті "Епіцентр", який окупанти РФ атакували бомбами 25 травня.

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