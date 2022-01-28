Живіт заважав ходити: у Луцьку 67-річній жінці видалили гігантську грижу і 15 кг шкіри та жиру (фото)

Живіт заважав ходити: у Луцьку 67-річній жінці видалили гігантську грижу і 15 кг шкіри та жиру (фото)

Проблему жінка терпіла понад 10 років.

У Луцьку 67-річній жінці видалили післяопераційну грижу гігантських розмірів, а також понад 15 кілограмів зайвої шкіри та жиру.

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Про це повідомила пресслужба медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади.

"У нашу лікарню звернулася 67-річна жінка зі скаргами на великий живіт, який заважав їй ходити та виконувати гігієнічні процедури. Особливо важко було у літній період. Такі незручності і проблеми жінка терпіла понад 10 років", - розповіли у медзакладі.

У пацієнтки виявили післяопераційну грижу, яку хірургам довелося видалити.

"У відділенні загальної хірургії їй виконали оперативне втручання через невправиму вентральну килу гігантських розмірів із відвислим животом", - розповідають у лікарні.

фото / Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади

Операція відбувалася під загальним знеболенням, пацієнтка вже почувається добре.

"Виконали герніопластику, тобто, видалили килу і абдомінопластику (пластику живота). Загалом видалили понад 15 кілограмів зайвої шкіри та жиру. Загальний стан хворої покращився, її виписали додому, почувається добре", - розповів Олександр Федорчук, лікар-хірург, який провів операцію.

фото / Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади

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