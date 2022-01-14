Живий факел біля управління поліції: відео спроби самоспалення на Одещині та його причини

Живий факел біля управління поліції: відео спроби самоспалення на Одещині та його причини

Фігурант кримінального провадження намагався привернути увагу до “свавілля правоохоронців”.

У Мережі опублікували відео спроби самоспалення 37-річного чоловіка, який підпалив себе біля управління поліції на одній з центральних вулиць міста Подільська Одеської області.

Зняті очевидцем кадри з’явилися в Telegram-каналі “7 канал Одесса”.

Як свідчить відео, попередньо чоловік облив себе займистою рідиною. Коли вогонь спалахнув він сильно налякався, з гучним криком бігав вулицею та намагався збити із себе полум'я. Від сильних опіків його врятувала оперативно надана допомога охоронців з вогнегасниками та товстий зимовий одяг, який вигорів майже повністю.

Відео 21+. Кадри не варто дивитися вразливим людям. На відео присутні сцени людського болю, оголеного тіла.

Як повідомляє місцеве видання, в такий радикальний спосіб цей чоловік намагався привернути увагу до несправедливого, на його думку, звинувачення у злочині. Через виявлену в нього навчальну гранату без запалу його, начебто, звинуватили у незаконному поводженні зі зброєю.

Нагадаємо, раніше у Харкові під час сімейної сварки чоловік намагався спалити себе живцем.

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