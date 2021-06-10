"Живий і неушкоджений": у поліції розповіли про стан кота, якого до непритомності бив у голову "конвоїр" з Хмельниччини

Справу про розслідування причетності правоохоронця до знущання з тварини передали до ДБР.

У одному із телеграм-каналів Хмельницької області опублікували відео, на якому молодий чоловік з усієї сили задля знімання б'є у голову кота. Місцеві користувачі соцмереж заявили, що садистом є молодий чоловік, який працює конвоїром у конвойній службі поліції. Там заявили, що проводять службову перевірку.

Про перші результати розслідування повідомили у Кам’янець-Подільському районному управлінні поліції.

﻿"Кілька днів тому у мережі інтернет було розповсюджене відео, на якому особа вдарила кота. Відео супроводжувалось коментарем про те, що до жорстокого поводження з твариною причетний працівник поліції Хмельниччини, а сама тварина в результаті удару померла. На підставі цієї інформації інспекцією з особового складу ГУНП в Хмельницькій області була проведена перевірка, в результаті якої вдалось встановити, що тварина, зображена на відео, жива та неушкоджена. Оскільки в розповсюдженому матеріалі мова йшла про причетність до події працівника поліції, матеріали направлені до ДБР для проведення детальної перевірки", - йдеться в повідомленні.

На відео, яке опублікували в одному із телеграм-каналів видно, як молодий чоловік висадив сірого домашнього кота в нашийнику від бліх на плоску поверхню, спокійно гладить тварину, а потім зненацька кулаком б'є коту голову. Пухнастик від удару майже непритомніє, дезорієнтується, і не може тривалий час поворухнутися. Потім чоловік перевіряє, чи він живий і тормошить його.

"Оце вирубив. Ти живий. Встань. Ти що єб***вся", - коментує голос за кадром.

Підписників у Мережі обурив той факт, що правоохоронці вказали, що тварина "жива і неушкоджена". Очевидним є той факт, що після такого удару в голову кіт втратив щонайменше одне із своїх "9 життів".

В якому сенсі неушкоджена? Він ударив тварину з усієї дурі - це неушкоджена?

Хочеться вірити, що тваринка жива.

Можуть наші доблесні працівники поліції надати докази того, що кіт на відео не ушкоджений і з ним усе гаразд?

Цікаво, якби людині так само вдарити з усієї дурі в голову, вона б теж була ціла і неушкоджена?

Нагадаємо, що у Хмельницькій області місцевого правоохоронця звинувачують у знущанні з тварин. У поліції заявили про проведення службової перевірки.

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