Живий і здоровий: пес Патрон спростував чутки про свою смерть

Останніми тижнями мережею ширилися чутки про те, що пес-сапер "отримав поранення і загинув".

Стало відомо, що Патрон – живий і здоровий. Щобільше, він продовжує службу в ДСНС.

Відповідна світлина з'явилася на інстаграм-сторінці чотирилапого.

"Свіже" фото пса Патрона / Фото: Instagram пса Патрона

"Тепер на твітерян напала хвороба "Патрон помер". Хоч бери й фотографуйся щодня зі свіжим випуском "Бульвар Гордона". Їм то приносить лайки і охоплення, а мені весь день відписування "Я живий!", – йдеться у дописі.

Відтак у соцмережі чи не найвідомішого українського пса з'явилося "свіже" фото. Зазначається, що Патрон разом з піротехніком ДСНС вчергове виконав свою роботу – завдання з розмінування території.

"Тут я живий і здоровий. Даю лизь нормальним людям. А хайпожерикам не дам", – пожартував хвостик.

Раніше Патрон показав, як грає в шахи. Крім того, пес звернувся до наших ворогів: "Цугцванг вам, а не Україна".

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