"Живий щит": росіяни повертають додому евакуйованих жителів на окупованих територіях

Окупанти почали повертати додому мешканців населених пунктів, як розташовані безпосередньо на лінії зіткнення, аби використати їх як “живий щит”.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Так, деевакуацію розпочали мешканців Токмаку й Василівки, яких раніше депортували у Бердянськ. Також гауляйтери оголосили про відкриття шкіл на лінії зіткнення, попри розміщення армії РФ у приміщеннях шкіл.

Фактично, ворог скористався “евакуацією” аби паспортизувати мешканців, адже лише за наявністю червоної макулатури люди могли отримати помешкання та соціальні виплати. Тепер же їх примусово повертають у домівки, де ведуться бойові дії.

Нагадаємо, окупанти ховають військових у приміщеннях чинних шкіл на тимчасово окупованих територіях, аби прикриватись дітьми.

Офіційно окупанти пояснюють розміщення військових на територія шкіл, як “воєнізована охорона” задля безпеки дітей. Проте по факту на вільних поверхах розміщуються бойові підрозділи ЗС РФ.

Нагадаємо, окупанти неабияк запанікували через повторне висадження українського десанту в Криму. Вони повідомили, що сталося це в західній частині півострова поблизу озера Донузлав.

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