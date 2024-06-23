"Живуть краще, ніж вдома": Золкін про проблему, яку створила Україна комфортними умовами для полонених окупантів

Журналіст пояснив, що росіяни все одно не оцінять цієї доброти і сприймають її як слабкість.

Російським полоненим окупантам в Україні створили настільки комфортні умови в полоні, що це стало заважати обмінам. Росіяни інколи просто не хочуть повертатися до себе в РФ, адже у багатьох з них вдома – набагато гірші умови, ніж в полоні.

Таку думку висловив український журналіст і блогер Володимир Золкін, який бере інтерв'ю у полонених окупантів. Про це він сказав під час стриму з головною редакторкою видання "Гордон" Олесею Бацман.

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Золкін зізнався, що це не так уже легко психологічно приїжджати в табір до полонених "і просто дивитися на їхні ситі пики".

За його словами, полонені загарбники в таких таборах "мають усе".

"Нормальне харчування, нормальне чисте ліжко, тепле водночас. Теплу воду в душі, якої, я ризикну сказати, відсотків 30 із них ніколи раніше не відчували. Й унітази, яких відсотків 10 із них не бачили раніше. У них є посилки", – перерахував Золкін.

Своєю чергою Олеся Бацман додала, що в таборі в російських полонених є барбершоп, пекарня, магазин, можливість заробляти гроші і спілкуватися з рідними.

"Вони живуть там краще, ніж у себе вдома", – зауважила вона.

Золікін уточнив, що "все сказане вище" військовополоненим гарантують Женевські конвенції, але Україна може "уже аж так не перегинати" з хорошими умовами

"Як у нас відбувається, що [росіяни в таборі для полонених] кріпець вирощують, щоб приправити картопельку, щоб вона як, знаєте, домашня", – навів він приклад.

На його думку, Україні можна було б "урізати пайку, а не зробити її якнайкращою". Журналіст пояснив, що росіяни все одно не оцінять цієї доброти і сприймають її як слабкість.

"Тут списую на наш менталітет, ми якісь надто вже добрі люди. Гостинні навіть до такого. Воно (росіяни – Ред.) ж не розуміє доброти. Воно сприймає будь-яку доброту як слабкість", – переконаний він.

Проблема з дзвінками окупантів додому

Золкін звернув увагу на ситуацію із дзвінками полонених окупантів додому в Росію. Він наголосив, що ці дзвінки не передбачені Женевською конвенцією і є по суті ініціативою України. Водночас, Росія зі свого боку жодного разу не давали змоги полоненим українцям телефонувати додому.

"Це ми зробили жест доброї волі, дуже гуманні. Питання в тому, що за два роки цей жест доброї волі не здобув паритетного відгуку з того боку. Кабмін, напевно, коли дозволяв, керувався тим, що й там нашим також дадуть таку можливість – зателефонувати додому. Але з того боку – ні, ми нічого такого не одержуємо", – сказав він.

Золкін пояснив, що росіяни "навіть інформації до пуття не дають, хто в них у полоні, хто не в полоні".

"Я навіть не кажу про те, щоб просто мати можливість зателефонувати додому один раз, просто сказати, щоб ці родичі заспокоїлися. Тому що наші, вони ж роками шукають деяких людей і не можуть зрозуміти, у полоні вони чи ні", – зазначив журналіст.

Золкін розповів, що підтримав петицію про заборону полоненим окупантам дзвінків додому, яку зареєстрували родичі українських військовополонених. Але Кабмін відмовився прийняти цю ініціативу.

"І коли прем'єр-міністр Денис Шмигаль відмовляється, говорячи, що "ні, ми не заборонимо, тому що ці дзвінки зокрема допомагають обміну", у мене просто забирає мову. Тому що вони не допомагають обміну", – вважає Золкін.

На його думкун, комфортні умови, які окупантам надали в Україні в полоні, і дзвінки мають для обміну зворотний ефект.

"Коли цей умовний Ваня телефонує умовній Марфі й обидва розуміють, що їх слухає на тому дроті ФСБшник… І Ваня не буде говорити про те, яку неправду їм [у Росії] розповідали по телевізору. І не буде розповідати, як в українців добре, які вони добрі й чудові. Ні. [Зате] Марфа розповідатиме Вані, що їй Скабєєва розповіла по телевізору", – переконаний блогер.

Таким чином, на його думку, навіть в полоні українська сторона сприяє тому, щоб окупант й далі перебував в інформаційному полі РФ.

"Це перший негативний бік дзвінків полонених їхнім рідним у Росію. Другий негативний бік – в РФ родичі не кваплять свою владу з обміном, бо знають, що їхнім близьким в Україні нічого не загрожує.

"Коли Марфа піде до ФСБшника, – а обміном у них займається ФСБ, – і скаже, що "заберіть Ваню додому", ФСБшник скаже: "А навіщо, подивися, які в нього там чудові умови. Він ще й додому може телефонувати. Хай посидить рочок, нам так треба". І Марфа скаже: "Звісно, пане, звісно, боярине". І все. Це те, чого не розуміє наш Кабмін, і прем'єр-міністр зокрема" – підсумував Володимир Золкін.

Раніше слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк, звільнена в результаті останнього обміну, показала світлини з наслідками полону та звернулася до росіян з "побажанням".

Нагадаємо, що за цю зиму ООН зафіксувала страту окупантами 32 полонених, інших катували та ґвалтували.

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