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"Живуть краще, ніж вдома": Золкін про проблему, яку створила Україна комфортними умовами для полонених окупантів

"Живуть краще, ніж вдома": Золкін про проблему, яку створила Україна комфортними умовами для полонених окупантів

Установа, де утримуються російські військовополонені, закуповує кілограми карамелі та інших солодощів. Колаж ТСН.ua

Журналіст пояснив, що росіяни все одно не оцінять цієї доброти і сприймають її як слабкість.

Російським полоненим окупантам в Україні створили настільки комфортні умови в полоні, що це стало заважати обмінам. Росіяни інколи просто не хочуть повертатися до себе в РФ, адже у багатьох з них вдома – набагато гірші умови, ніж в полоні.

Таку думку висловив український журналіст і блогер Володимир Золкін, який бере інтерв'ю у полонених окупантів. Про це він сказав під час стриму з головною редакторкою видання "Гордон" Олесею Бацман.

Золкін зізнався, що це не так уже легко психологічно приїжджати в табір до полонених "і просто дивитися на їхні ситі пики".

За його словами, полонені загарбники в таких таборах "мають усе".

"Нормальне харчування, нормальне чисте ліжко, тепле водночас. Теплу воду в душі, якої, я ризикну сказати, відсотків 30 із них ніколи раніше не відчували. Й унітази, яких відсотків 10 із них не бачили раніше. У них є посилки", – перерахував Золкін.

Своєю чергою Олеся Бацман додала, що в таборі в російських полонених є барбершоп, пекарня, магазин, можливість заробляти гроші і спілкуватися з рідними.

"Вони живуть там краще, ніж у себе вдома", – зауважила вона.

Золікін уточнив, що "все сказане вище" військовополоненим гарантують Женевські конвенції, але Україна може "уже аж так не перегинати" з хорошими умовами

"Як у нас відбувається, що [росіяни в таборі для полонених] кріпець вирощують, щоб приправити картопельку, щоб вона як, знаєте, домашня", – навів він приклад.

На його думку, Україні можна було б "урізати пайку, а не зробити її якнайкращою". Журналіст пояснив, що росіяни все одно не оцінять цієї доброти і сприймають її як слабкість.

"Тут списую на наш менталітет, ми якісь надто вже добрі люди. Гостинні навіть до такого. Воно (росіяни – Ред.) ж не розуміє доброти. Воно сприймає будь-яку доброту як слабкість", – переконаний він.

Проблема з дзвінками окупантів додому

Золкін звернув увагу на ситуацію із дзвінками полонених окупантів додому в Росію. Він наголосив, що ці дзвінки не передбачені Женевською конвенцією і є по суті ініціативою України. Водночас, Росія зі свого боку жодного разу не давали змоги полоненим українцям телефонувати додому.

"Це ми зробили жест доброї волі, дуже гуманні. Питання в тому, що за два роки цей жест доброї волі не здобув паритетного відгуку з того боку. Кабмін, напевно, коли дозволяв, керувався тим, що й там нашим також дадуть таку можливість – зателефонувати додому. Але з того боку – ні, ми нічого такого не одержуємо", – сказав він.

Золкін пояснив, що росіяни "навіть інформації до пуття не дають, хто в них у полоні, хто не в полоні".

"Я навіть не кажу про те, щоб просто мати можливість зателефонувати додому один раз, просто сказати, щоб ці родичі заспокоїлися. Тому що наші, вони ж роками шукають деяких людей і не можуть зрозуміти, у полоні вони чи ні", – зазначив журналіст.

Золкін розповів, що підтримав петицію про заборону полоненим окупантам дзвінків додому, яку зареєстрували родичі українських військовополонених. Але Кабмін відмовився прийняти цю ініціативу.

"І коли прем'єр-міністр Денис Шмигаль відмовляється, говорячи, що "ні, ми не заборонимо, тому що ці дзвінки зокрема допомагають обміну", у мене просто забирає мову. Тому що вони не допомагають обміну", – вважає Золкін.

На його думкун, комфортні умови, які окупантам надали в Україні в полоні, і дзвінки мають для обміну зворотний ефект.

"Коли цей умовний Ваня телефонує умовній Марфі й обидва розуміють, що їх слухає на тому дроті ФСБшник… І Ваня не буде говорити про те, яку неправду їм [у Росії] розповідали по телевізору. І не буде розповідати, як в українців добре, які вони добрі й чудові. Ні. [Зате] Марфа розповідатиме Вані, що їй Скабєєва розповіла по телевізору", – переконаний блогер.

Таким чином, на його думку, навіть в полоні українська сторона сприяє тому, щоб окупант й далі перебував в інформаційному полі РФ.

"Це перший негативний бік дзвінків полонених їхнім рідним у Росію. Другий негативний бік – в РФ родичі не кваплять свою владу з обміном, бо знають, що їхнім близьким в Україні нічого не загрожує.

"Коли Марфа піде до ФСБшника, – а обміном у них займається ФСБ, – і скаже, що "заберіть Ваню додому", ФСБшник скаже: "А навіщо, подивися, які в нього там чудові умови. Він ще й додому може телефонувати. Хай посидить рочок, нам так треба". І Марфа скаже: "Звісно, пане, звісно, боярине". І все. Це те, чого не розуміє наш Кабмін, і прем'єр-міністр зокрема" – підсумував Володимир Золкін.

Раніше слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк, звільнена в результаті останнього обміну, показала світлини з наслідками полону та звернулася до росіян з "побажанням".

Нагадаємо, що за цю зиму ООН зафіксувала страту окупантами 32 полонених, інших катували та ґвалтували.

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