ЖК розташований неподалік від станції метро “Теремки” та поруч з парком “Феофанія”

В Голосіївському районі столиці на вулиці на вулиці Метрологічній на завершальному етапі будівництва перебуває житловий комплекс LIFE STORY від компанії LEV DEVELOPMENT, який буде зданий в експлуатацію вже в 2024 році. Розповідаємо про те, чому на нього варто звернути увагу людям, які цінують Голосіївський район.

ЖК розташований неподалік від станції метро “Теремки” та поруч з парком “Феофанія”, він прорахований до дрібниць, має експлуатований дах, підземний паркінг та дизайнерський хол.

Власники квартир отримають життя поруч із величезним парком, можливість займатись спортом на даху, зручну інфраструктуру для дітей, мальовничий вид ззовні та дизайнерський хол, а також представницькі поверхи.

Поруч розташована зупинка міських та приміських автобусів — 10 хвилин до метро “Теремки” та 20 хвилин до центру міста. Також тут є медичні заклади, зоомагазин, нотаріальні та юридичні послуги, курси іноземних мов, державні й спеціалізовані школи та ліцеї.

Для розваг та покупок мешканці зможуть відвідати торгівельні центри Магелан, Епіцентр, ART Mall, Metro, Аракс, музей “Пирогово”, Експоцентр ВНДГ, іподром, картинг-центр та “Дитяче місто професій”.

В будинку 16 поверхів та 260 квартир, він зведений за монолітно-каркасною технологією з комбінованим фасадом, який утеплений 120 мм мінеральної вати. Зовнішні стіни зроблені з енергоефективних керамічних блоків, а справжньою родзинкою ЖК є панорамні металопластикові вікна з п’ятикамерного профілю.

Для найвибагливіших клієнтів є можливість придбати квартиру на представницьких поверхах, де є дизайнерські холи з килимовим покриттям — все для того, щоб отримувати максимальне задоволення при поверненні додому. Висота стель на таких поверхах — 3 метри, облаштована покращена тепло- та шумоізоляція, а також встановлені двері з замками преміум-класу. Ключова перевага представницьких поверхів — це підвищена приватність, оскільки вхід туди є лише у мешканців завдяки ключ-карті.