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Жоден боєць Збройних Сил України не склав зброю та не здався - голова Харківської ОДА

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Жоден боєць Збройних Сил України не склав зброю та не здався - голова Харківської ОДА

Associated Press

Російські окупанти почали поширювати фейки про ЗСУ.

Жоден боєць Збройних Сил України не склав зброю та не здався. 

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. 

"Усі українські військові на своїх бойових позиціях, захищаємо рідну Харківщину і знищуємо ворога. Росія активно розповсюджує фейк про те, що в Харківській області затриманий 302-й зенітний полк. Це фейк! Росія намагається похитнути віру в наші сили. Але нічого не вийде! Ми захищаємо свою українську землю, своїх дітей, своє майбутнє! Ми не здаємося, ніколи", - написав голова ОДА. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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