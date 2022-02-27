Жоден боєць Збройних Сил України не склав зброю та не здався - голова Харківської ОДА

Жоден боєць Збройних Сил України не склав зброю та не здався - голова Харківської ОДА

Російські окупанти почали поширювати фейки про ЗСУ.

Жоден боєць Збройних Сил України не склав зброю та не здався.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Усі українські військові на своїх бойових позиціях, захищаємо рідну Харківщину і знищуємо ворога. Росія активно розповсюджує фейк про те, що в Харківській області затриманий 302-й зенітний полк. Це фейк! Росія намагається похитнути віру в наші сили. Але нічого не вийде! Ми захищаємо свою українську землю, своїх дітей, своє майбутнє! Ми не здаємося, ніколи", - написав голова ОДА.