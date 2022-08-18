"Жоден чоловік не може забезпечити всі бажання дружини": в Україні пропонують дозволити жінкам одружуватися з кількома обранцями

Все через те, що один - "не може забезпечити усі бажання жінки".

Принаймні так вважає автор петиції з назвою "Дозволити жінкам одружуватись з декількома чоловіками", яка з'явилася на сайті Офіційного інтернет-представництва президента України - Іван Пестерев.

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Автор петиції просить ухвалити закон "Про багатомужність для жінок які мешкають в невеликих містах, селищах та селах.

За таку дружину кожному чоловікові пропонується сплачувати 5 - 10% від свого офіційного заробітку в залежності від суми.

"Якщо чоловік захоче провести деякий час зі своєю дружиною він повинен домовитись з дружиною на тих умовах які запропонує вона, всі витрати за час проведений з ним бере на себе чоловік. Сама дружина буде вирішувати у якого чоловіка буде мешкати в залежності від тих житлово - комунальних умов які їй надасть кожен з чоловіків, в цьому випадку всі витрати за їжу, комунальні послуги та підтриманні житла в задовільному стані бере чоловік", - розписує норми закону автор петиції.

Він додає, що дружина може проводити час з кожним зі своїх чоловіків за бажанням, а якщо схоче десь працювати, то зароблені гроші витрачатиме тільки на себе.

"Якщо чоловік захоче мати дітей від дружини, то тільки за згодою та домовленістю з нею. В цьому випадку він оплачує час вагітності, народження та 3 роки після народження, якщо дружина не живе на його території. Оплата за вагітність та 3 роки після обговорюється заздалегідь у вигляді певної суми та послуг які надасть чоловік. Якщо дружина живе не з тим чим чоловіком від якого завагітніла то той з яким вона живе, повинен допомагати. Дружина зобов'язана давати бачити чоловіку свою дитину протягом цих 3 років. Після 3 років вона вирішує залишити дитину собі або віддати батькові", - пише Іван Пестерев.

Також згідно з вимогами петиції, якщо дитина лишається з матір'ю, то чоловік, від якого дитина, має сплачувати додатково 25% від зарплатні на користь дитини до 18-річного віку або до кінця навчання. Якщо мати вирішує віддати дитину батькові, то вона дитині сплачувати аліменти не зобов'язана.

Автор петиції вважає, що на випадок розлучення всі витрати має сплачувати чоловік, а його майно після смерті має переходити тільки його дитині.

Створення такоє петиції автор пояснює тим, що в маленьких населених пунктах сутужно з роботою і заробітками, а закон "Про багатомужність" дозволить одружуватися чоловікам навіть з маленькими статками.

За його ініціативою дружину можна передавати "з рук в руки", коли в чоловіка, з яким вона мешкає, виникли фінансові проблеми.

"Якщо дружина живе у нього та він бачить, що в найближчому майбутньому у нього зменшиться дохід то віддає дружину іншому чоловікові на утримання а самому на залишок накопичених ресурсів довше протриматись деякий час. Та це дає можливість спланувати час народження дитини і краще забезпечити її. Також зменшить кількість венеричних захворювань бо він знає з ким живе його дружина. Довше прожити повноцінним життям бо його менше будуть психологічно вимотувати. Якщо навіть жоден не взмозі самотужки забезпечувати дружину можливо звернутися до інших чоловіків за допомогою в утриманні. Чи скласти чергу по утриманню дружини або передавати гроші одному з чоловіків - гуртом же легше батька бити. Бо жоден чоловік не може забезпечити усі бажання дружини", - написав автор петиції.

Бажаючих чоловіків мати одну дружину на кількох серед підписантів станом на ранок 18 серпня вже 140.

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