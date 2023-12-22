Жоден із вбивць не залишиться безкарним: Зеленський – про збиті російські "сушки"

Хай кожен російський льотчик точно знає, що буде наша відповідь кожному російському вбивці – жоден із них не залишиться безкарним.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 22 грудня.

"Важливий день. Дякую нашим воїнам, які знищили одразу три російські "сушки". На Південному напрямку – на нашій Херсонщині. Результат наших Повітряних сил і безпосередньо Одеської зенітної ракетної бригади. Дякую вам, хлопці! І хай кожен російський льотчик точно знає, що буде наша відповідь кожному російському вбивці – жоден із них не залишиться безкарним", – наголосив він.

Президент привітав із професійним днем сьогодні дві наші вагомі професійні спільноти – українських енергетиків та українських дипломатів. Так є в календарі спеціальних днів: 22 грудня – це День енергетика і День працівників дипломатичної служби України.

Друга зима повномасштабної війни суттєво відрізняється від першої

"Вранці відзначив державними нагородами робітників енергетичної галузі – таких людей, завдяки яким Україна може жити нормально – зі світлом, з опаленням. Проходимо зараз уже другу зиму повномасштабної війни, і вона суттєво відрізняється від першої. Це результат колосальної роботи багатьох колективів, багатьох компаній, команд, урядовців, обласної влади. Я вдячний усім, хто працює заради нашої енергетики", – сказав президент.

"ббільшість амбіцій у відносинах із партнерами нам вдалося реалізувати"

Зеленський ув сьогодні й на зустрічі з представниками нашої дипломатичної спільноти – тими, хто в системі МЗС, і тими, хто поза системою здійснює зовнішню політику нашої держави. Цей рік був амбітним для України, і більшість амбіцій у відносинах із партнерами нам вдалося реалізувати. На наступний рік – чіткі завдання, абсолютно зрозумілі KPI для всіх працівників і працівниць дипломатичної сфери України.

Нідерланди готують для відправлення до України перші винищувачі F-16

Президент говорив сьогодні з Марком Рютте, прем’єр-міністром Нідерландів. Нідерланди готують для відправлення до України перші винищувачі F-16.

"Від політичних рішень щодо надання літаків ми перейшли до навчання пілотів та інженерів, і тепер реалізуємо технічну частину – власне, постачання F-16. Я вдячний Нідерландам і всім іншим нашим партнерам, хто підтримує в цьому, – зазначив очільник держави. – Звичайно, обговорили з Марком і актуальні політичні питання, зокрема погодження у Євросоюзі нового пакета підтримки для України – 50 мільярдів євро, пакет необхідний, довготривалий. Це наша стійкість. І, окрім цього, встигли обговорити й підготовку нової зустрічі щодо реалізації Формули миру".

Оновлюємо відносини з Польщею

Володимир Зеленський зустрівся сьогодні і з нещодавно призначеним міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

"Оновлюємо наші відносини. Обговорили, як можемо подолати наявні проблеми. Звичайно, я подякував Польщі за підтримку нашої держави в оборонній сфері. Ми маємо дуже серйозні можливості для подальшої спільної роботи – такої роботи, яка посилить обидва наші народи. Це стосується, зокрема, і спільних оборонних виробництв. Багато речей треба вирішити. Я впевнений, ми можемо це зробити", – сказав він.

Нарада з міністром оборони: про що йшлося

Ще одне. Президент провів нараду з міністром оборони та командою.

"Готуємо розв’язання тих питань, які ставлять у наших підрозділах, у бойових бригадах. Питання мотивації, питання визначеності термінів служби, питання поповнення. Сили оборони тримаються на людях. А люди – це дух і зброя. Обидва компоненти ми маємо забезпечити. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто воює й працює заради інтересів України", – резюмував президент.

Важливий день! Хороші новини з фронті і від партнерів! Подробиці від Зеленського

Нагадаємо, українські оборонці знищили три російські бомбардувальники Су-34 на півдні України у п'ятницю, 22 грудня.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що знищення на півдні трьох ворожих бомбардувальників Су-34 – блискуча операція, яку спланував командувач Повітряних сил Микола Олещук. "Такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу позитивну статистику", – наголосив Ігнат.

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