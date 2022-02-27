Жоден український боєць не склав зброю: на Харківщині ведеться звільнення області від окупантів

Жоден український боєць не склав зброю: на Харківщині ведеться звільнення області від окупантів

Ніхто не збирається вести перемовини з окупантами.

Захисники України героїчно ведуть боротьбу з російськими окупантами на Харківщині.

Про це повідомив у Telegram-каналі голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Раніше в соцмережах з'явилися фейкові повідомлення про те, що мер Куп'янська разом з поліцією ведуть перемовини з окупантами. Однак ця інформація не відповдає дійсності.

Поліція Харківщини, керівництво, спецпідрозділи, територіальні підрозділи, патрульна поліція працюють 24\7, не зафіксовано жодного факту зради присязі співробітниками поліції. Українські поліцейські беруть участь у звільненні області від російського окупанта.

Синєгубов наголосив, що жоден боєць Збройних Сил України не склав зброю. Усі українські військові на своїх бойових позиціях, захищають рідну Харківщину і знищують ворога.

"Росія активно розповсюджує фейк про те, що в Харківській області затриманий 302-й зенітний полк. Це фейк! Росія намагається похитнути віру в наші сили. Але нічого не вийде! Ми захищаємо свою українську землю, своїх дітей, своє майбутнє! Ми не здаємося, ніколи! Довіряйте лише офіційній інформації!", - йдеться в заяві голови Харківської ОДА.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

втрати особового складу - понад 3000 осіб,

танки - близько 100,

бойові броньовані машини - близько 540,

гармати - 15,

ЗРК "Бук" - 1,

літаки - 16,

вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню: