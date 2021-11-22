Жоден вірус не пройде: у Слов'янську з'явилося "антиковідне" таксі (фото, відео)

Жоден вірус не пройде: у Слов'янську з'явилося "антиковідне" таксі (фото, відео)

Таке нововведення місцеві пасажири вже оцінили, як позитивне.

У Слов'янську Донецької області місцеві водії таксі вирішили убезпечити себе та своїх пасажирів від COVID-19, облаштувавши свої авто протикоронавірусними клейончатими стінками.

Відео антиковідного таксі виклали в телеграм-каналі "Хелоу Слов'янськ".

Так, відтепер деякі автомобілі таксі у місті водії обладнали прозорими стінами з товстого поліетилену. Вони ділять салон на дві зони: зону водія і зону пасажира.

Грошима та здачею обмінюються через спеціальний отвір у "стіні".

Користувачі Мережі вже оцінили нововведення:

Молодці!

У Польщі в багатьох так.

В Харкові вже давно таке таксі.

Нагадаємо, що у Луцьку 15-річний хлопець, застосувавши перцевий балончик, пограбував 25-річного водія таксі. Грабіжник відібрав у постраждалого мобільний телефон iPhone, вартістю понад 4 тис. грн.

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