Жоден вірус не пройде: у Слов'янську з'явилося "антиковідне" таксі (фото, відео)

Таке нововведення місцеві пасажири вже оцінили, як позитивне.
У Слов'янську Донецької області місцеві водії таксі вирішили убезпечити себе та своїх пасажирів від COVID-19, облаштувавши свої авто протикоронавірусними клейончатими стінками.
Відео антиковідного таксі виклали в телеграм-каналі "Хелоу Слов'янськ".
Так, відтепер деякі автомобілі таксі у місті водії обладнали прозорими стінами з товстого поліетилену. Вони ділять салон на дві зони: зону водія і зону пасажира.
Грошима та здачею обмінюються через спеціальний отвір у "стіні".
Користувачі Мережі вже оцінили нововведення:
- Молодці!
- У Польщі в багатьох так.
- В Харкові вже давно таке таксі.
Нагадаємо, що у Луцьку 15-річний хлопець, застосувавши перцевий балончик, пограбував 25-річного водія таксі. Грабіжник відібрав у постраждалого мобільний телефон iPhone, вартістю понад 4 тис. грн.
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