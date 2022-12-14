"Жоден з планів Путіна не став реальністю, це справжня історія" - Шольц про тактику диктатора РФ

Німецький канцлер наголосив, що партнери будуть підтримувати Україну всім необхідним.

Українські військові дедалі успішніше воюють на фронті, а Росія, яка це бачить, намагається зруйнувати інфраструктуру України, використовуючи тактику "випаленої землі". Утім, Путіну навіть ця тактика не допоможе.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, виступаючи перед депутатами Бундестагу, повідомляє Укрінформ.

За його словами, Україна гідно протистоїть російській агресії.

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"Жоден з путінських планів не став реальністю. Оскільки він помилився на рахунок духу українців, Європи, нас, характеру наших демократій, нашої готовності протистояти імперіалізму. І це справжня історія 2022 року", - сказав Шольц.

Німецький канцлер наголосив, що українці продовжуватимуть боротьбу, партнери будуть підтримувати Україну всім необхідним, щоб протистояти агресору. Шольц запевнив, що будуть поставки і зброї, і ППО, і генераторів, і трансформаторів.

"Україна повинна мати змогу вистояти та пройти зиму. Росія стоїть зовсім одна. Під час саміту G20 на Балі це було видно всім. ... Ми твердо стоїмо на боці України… Україна протистоїть, але також і ми", - наголосив канцлер ФРН.

Тим часом, як повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, фіналізація війни може статися вже навесні або влітку 2023-го.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повдіомила, що ЄС працює над збільшенням обсягів електроенергії для експорту до України, а також Молдови й інших країн Європи, які страждають від агресії РФ.

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