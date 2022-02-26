Жодна лікарня в Україні не зачинилася: медики працюють під обстрілами і вибухами

Медична система продовжує працювати.
Жодна лікарня в Україні не зачинилась: всі працюють і надають медичну допомогу, незважаючи на постріли та вибухи.
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Зазначається, що не припинила роботу команда НДСЛ «Охматдит» у Києві. "На своїх робочих місцях лікарі боронять дітей від раку крові. Так, медики провели родинну трансплантацію кісткового мозку. Донором для юної пацієнтки стала її рідна сестра", - розповіли у відомстві.
Міністерство охорони здоров’я спрямовує велику кількість благодійної гуманітарної допомоги від наших волонтерів, міжнародних партнерів та волонтерських організацій. Найближчим часом все буде доставлено у лікарні.
Як повідомлялося, Служба безпеки України посилила бойове чергування біля усіх лікарень, госпіталів та інших пунктів, що надають медичну допомогу. СБУ перевірятиме усіх поранених.