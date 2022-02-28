"Жодна людина не змогла б повірити у те, що ракети можна направити на столицю країни-засновниці ООН": заступниця голови ВР звернулася до світу

Вона попросила мобілізувати можливості національних парламентів європейських країн.
Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк опублікувала відеозвернення до світової спільноти.
Відео було опубліковане в офіційному телеграм-каналі ВР.
"Шановні колеги, політикині, всі жінки, хто очолює національні парламенти, депутатки, дорогі подруги. Ніколи не могла б подумати, що напередодні приходу весни звертатимусь до вас не з питань нашої єдності за права і можливості, а проситиму про допомогу.
РФ розпочала широкомасштабну агресію проти моєї України, вбивають наших громадян, руйнують наші домівки та інфраструктуру. Неймовірними зусиллями українська армія, яку підтримує власний народ, стримує озброєних до зубів окупантів. Я звертаюсь до вас у цей дуже важкий час, коли на мирні українські міста, житлові будинки, садочки та лікарні скеровують російські ракети та бомби, від яких гинуть українські діти.
Коли тисячі жінок та дітей змушені ночувати в підвалах, а вагітні жінки дарувати нове життя у бомбосховищах. Жодна країна Європи з часів Другої світової війни не зазнала такої підступної масштабної та кривавої інтервенції, якої зазнає Україна з боку РФ. Жодна країна Європи не переживала таку гуманітарну кризу, яку сьогодні ми маємо в Україні. Жодна людина не змогла б повірити у те, що ракети можна направити на столицю країни-засновниці ООН. Прошу вас, як жінка політик, як мати, не мовчати. Прошу вас обєднатися і проявити своє жіноче лідерство, політичне жіноче лідерство та солідарність з українським народом, з матерями та жінками України.
Звертаюся до вас з проханням мобілізувати можливості національних парламентів ваших країн. Для того, щоб зупинити Росію, щоб зупинити смерть та вбивства, зупинити ті злочини проти людяності, які вчиняються проти громадян України, жінок та дітей за наказами воєнного-політичного керівництва РФ. Російська агресія та її наслідки також загрожують і екологічній безпеці всієї Європи та світу. Російські окупаційні війська захопили ЧАЕС та взяли в заручники її персонал. Саме тут у 1986 році сталася одна з найбільших технологічних екологічних катастроф в історії людства. Наслідки радіоактивного забруднення відчули на собі мільйони мешканців багатьох країн Європи: України, Білорусі, Росії, Литви, Латвії, Польщі, Норвегії, Австрії, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Бельгії та Швеції. Через серйозну загрозу, яку створили збройні сили РФ, Чорнобильська катастрофа може повторитися знову. Вибух ракети над станцією забере життя вже не тільки українців, але й мільйонів європейців і їхніх дітей. А всього в Україні 4 АС з 15-ми енергоблоками. І допустити напад на таку країну – це крах усієї системи міжнародної безпеки. Саме тому я закликаю вас зробити все від вас можливе на рівні своїх парламентів, щоб закрити небо над Україною, запровадити безпілотну зону. Тільки так можна врятувати сотні тисяч життів.
Ваша ж бездіяльність може стати мовчазним співучасником військового злочину проти українців. Лише Україна в рамках своїх міжнародних зобовязань, яких завжди чітко дотримувалась, може гарантувати безпеку об`єкту укриття Чорнобиля і захистити Європу від нової ядерної катастрофи. Переконана, що після перемоги добра над злом, становлення миру - ми всі разом знову відкриємо над Україною, Європою і всім цивілізованим світом чисте і мирне небо", - сказала Кондратюк у відеозверненні.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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