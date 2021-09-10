"Жодні хвилі нам не страшні" – Зеленський про боротьбу з COVID-19

"Жодні хвилі нам не страшні" – Зеленський про боротьбу з COVID-19

Зеленський каже, що зараз в Україні з'явилися мільйони вакцин від коронавірусу, але зникли мільйони бажаючих.

Україні вдалося вистояти у боротьбі з пропагандою щодо вакцинації від коронавірусу і самою пандемією. Після подолання низки викликів державі не страшні нові хвилі коронавірусу і країна знає, як діяти далі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на YES Brainstorming.

Так, адаптивний карантин президент назвав "адекватним", а час локдауну - "найкращим". На думку президента, він не був довгим, настільки болючим. Також Зеленський зауважив, що Україна не чекала допомоги від інших, і, з його слів, це велика перемога нашої країни.

"Спочатку у нас не було вакцин, достатніх для мільйонів бажаючих, потім у нас з'явилися мільйони вакцин, але але раптом зникли мільйони бажаючих, бо хтось витратив мільйони на пропаганду, до речі, як всередині, так і зовні країни. Але ми це все вирішили і сьогодні у застосунку Дія є мільйони сертифікатів про вакцинацію. Ми вистояли, не потонули і після цього жодні хвилі нам вже, я впевнений, не страшні і ми знаємо, як їх долати і у нас є з ким їх долати", - заявив Зеленський.

Крім того, він погодився, що Україна зразково не впоралася із пандемією, але, за його словами, ідеально з COVID-19 не впорався ніхто.

"Жодна країна, яка б заможна, розвинена вона не була, не здала іспит під назвою COVID-19. Але провалити іспит - ще не означає не отримати знання", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у ВООЗ сказали, що навряд чи вдасться остаточно перемогти коронавірус. Фахівці прогнозують, що він буде розвиватися, як віруси пандемії грипу.

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