"Жодні лайки та охоплення не варті розколу у країні": інструкція, як не підтримувати ІПСО ворога

"Жодні лайки та охоплення не варті розколу у країні": інструкція, як не підтримувати ІПСО ворога

У гонитві за рейтингами і охопленням аудиторії під час війни в Україні у адміністраторів новинних каналів, здебільшого у соцмережах, є ризик оприлюднити інформацію, яка може спрацювати на користь ворога і призвести до розколу в країні.

Щоб не підтримати чергову інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) ворога, комунікаційниця, експертка з інформаційної гігієни Оксана Мороз оприлюднила відповідну інструкцію.

"Всім хочеться лайків та охоплень. Але не всі розуміють, що зараз є великий ризик за них заплатити дорогу ціну - попрацювати на розкол країни чи дезорієнтацію людей. Тобто підтримати чергову ІПСО ворога (інформаційно-психологічну операцію). Щоб цього не сталося, або щоб зменшити шкоду, коли це вже сталося, пишу коротку інструкцію. Особливо прошу її прочитати адмінам пабліків, які в гонитві за охопленнями забувають про інфовійну", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Експертка радить не публікувати матеріали, які на перший погляд видаються резонансними, але можуть наробити шкоди у суспільстві.

"Ви бачите матеріал, який вас чіпляє: "Ми не можемо говорити українською мовою", "Из-за вас нас бомблят Ваши же!" тощо. Ви дуже хочете його опублікувати, бо ж точно 100500 лайків та переглядів гарантовано. Не тільки вас ця тема зачіпає. Зупиніться, будь ласка, і подумайте, чи може це зараз зашкодити. Наприклад, працювати на розкол у країні (так, коментарів буде багато, але всі пересваряться) чи посіє паніку (так, репостів буде багато, але і люди злякаються). ) Якщо відповідь "так", будь ласка, не публікуйте ", - зазначає Оксана Мороз.

Експертка додала, якщо інформацію вже було раніше опубліковано, то "ніколи не пізно його виправити і видалити допис".

За ъъ словами, про те, що цей інформаційний допис може негативно вплинути на суспільство, можуть свідчити конфлікти у коментарях під ним, а також незвично велика залученість аудиторії.

"Це привід ще раз відповісти на запитання "чи не шкодить це зараз країні". Ніколи не пізно видалити пост. Ніколи не пізно написати спростування. Жодні лайки та охоплення не варті роботи на розкол країни чи дезорієнтацію людей. І так, не важливо, чи є під цим факти. В хорошому ІПСО вони завжди будуть. І людей наймуть, і ролі розівчать, і відео знімуть", - вважає експертка.

Також вона наголошує, що ворог детально моніторить та аналізує соціальні мережі.

"Вишукує всі точки болю і підсилює їх. Роздуває до максимума. І робить це руками українців. Саме лайки, коментарі і репости під такими постами створюють цей ефект", - підсумувала Оксана Мороз.

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