Жодні "страшилки" Путіна українців не лякають: Данілов про те, чи можуть ракетні удари РФ вплинути на ситуацію на фронті

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що ракетні удари по містах України не вплинуть на ситуацію на фронті.

Про це він повідомив в інтерв'ю ERR.

"Для нас це звичайна ситуація. Наше населення вже досить спокійно ставиться до таких речей. Так, це неприємно. Так, це певні незручності – сидіти у бомбосховищі. Але ми впевнені у своїй перемозі, і що б Путін не робив, перемога буде за нами. У нього зараз нова стратегія та нова тактика, новий погляд на розв'язану ним війну. Ми готові до цього, тож ще раз заявляю - жодні його "страшилки" нас не залякують. Ми рухатимемося вперед і звільнимо всю нашу територію від російських фашистів", - сказав Данілов.

Він зауважив, що ракетні обстріли РФ міст України жодним чином не вплинули на ситуацію на фронті.

"Є правила війни: військові мають воювати із військовими. Путін воює з цивільним населенням, з нашою країною, але не з нашими військовими, як це мало б бути. Враховуючи те, що ми їх перемагаємо на полі бою, вони починають смикатися та перемикатися на цивільне населення. Його атака на цивільні об'єкти взагалі виходить за межі так званої "спецоперації", і це нічим добрим для нього не закінчиться. Те, що він зараз робить – це надає матеріали, які фіксуються у щоденному режимі, та які будуть представлені міжнародному суду, який відбудеться над усіма злочинцями. Тому що це злочин проти людяності, який не має терміну давності", - сказав серкретар РНБО.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів про те, скільки ракет в своєму арсеналі ще має Росія.

На думку військового експерта Дмитра Снєгирьова, ракетні обстріли України мають багатовекторний характер. Основне їхнє завдання - енергетичний тиск на Європу, зрив опалювального сезону в Україні, блокування експорту української електроенергії, і сіяння паніки серед українського народу.

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