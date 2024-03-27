Жодних акаунтів у Telegram: у Раді пояснили, кого торкнеться заборона

У громадян буде свідомий вибір щодо готовності використовувати цей месенджер після того, як держава заявить, що Telegram “щось приховує”.

Представникам державних органів та місцевої влади в Україні можуть заборонити мати акаунти у Telegram. Таке табу пропонують застосувати у випадку, якщо цей багатоплатформовий месенджер буде визнано непрозорою мережею.

Про це повідомив голова комітету Верховної ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”.

Він прокоментував нещодавно внесений в парламент проєкт закону про регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація (№11115). Авторами ініціативи стала група народних депутатів.

Для чого законопроєкт

У пояснювальній записці до документа наводиться спільна заява щодо захисту інформаційного простору України від російських ворожих Telegram-каналів, зробленій Центром протидії дезінформації при РНБО, МВС, Міноборони, СБУ та іншими державними органами, прямо зазначалось про причетність цілого ряду каналів на платформі Telegram до російських спецслужб.

Зазначається, що попри явні загрози для національної безпеки та заходи, які вживаються державою для протидії дезінформації, наведені доводи ніколи не досліджувались і не перевірялись державним органами України через відсутність відповідних повноважень і необхідного регулювання.

“Даний законопроєкт спрямований на те, щоб такі повноваження надати Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, яка виконує аналогічні функції стосовно інших платформ”, — вказане пояснення ініціативи.

Що кажуть у Раді

Народний депутат зазначив, що наразі невідомо, де знаходяться активи Telegram, тож на запит Нацради з радіомовлення та телебачення месенджер має показати свою систему власності.

“Якщо вона прозора і там немає ФСБшних хвостів та китайських спецслужб, якщо ж вона не покаже систему власності, то отримає статус системи з непрозорою системою власності”, — розповів він.

Наслідком буде те, що тоді держава не зможе розміщувати там свої активи, додав Юрчишин.

“Тобто там не може бути акаунтів державних органів, представників органів самоврядування чи національних представників влади”, — сказав нардеп.

Він пояснив, що у громадян буде свідомий вибір щодо готовності використовувати цей месенджер після того, як держава заявить, що Telegram “щось приховує”.

“Тому для користувачів соцмережі, навіть якщо після прийняття закону Телеграм буде визнано непрозорою мережею, нічого не зміниться. Крім того, щоб там не буде умовно кажучи акаунта ГУР”, — заявив Юрчишин.

Також голова комітету Ради з питань свободи слова зауважив, що представлений проєкт закону про регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація не передбачає блокування.

Нагадаємо, в кінці лютого в ГУР Міноборони України повідомили, що Росія масово скуповує українські телеграм-канали та вербує її впливових громадян для дестабілізації ситуації всередині країни. Ці дії спрямовані на реалізацію спецоперації “Майдан-3”.

Згодом у Telegram заявили, що компанія вживатиме заходів та аналізуватиме список “потенційно проблемних” каналів, який отримала від української влади.

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